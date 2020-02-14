Гончарук: Украинцы заплатят за газ меньше, чем прошлой зимой

Новости Украины:Алексей Гончарук: Украинцы потратят на газ и отопление меньше, чем в том году.

В течение текущего отопительного сезона жители Украины потратят на газ и отопление меньше, чем год назад.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина" сказал Премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает корреспондент Укринформа.

"Когда мы говорим, что нам этой зимой удалось значительно снизить затраты на тепло и на газ, мы это сравниваем с прошлой зимой. Такие затраты значительно меньше. Это не только потому, что теплая зима. Есть много объективных факторов, которые на это влияют", - рассказал глава Кабмина.

Он отметил, что по оценке правительства, в текущем отопительном сезоне украинцы заплатят за газ и отопление меньше, чем год назад.

"Действительно удалось за декабрь месяц для подавляющего большинства украинцев значительно снизить цену на тепло и на газ. Это свершившийся зафиксированный факт. За январь платежка увеличилась по сравнению с декабрем. Это вызвано объективными факторами цены газа. Но в феврале у людей платежка снова уменьшится, что является следствием ценовых колебаний", - отметил Премьер-министр.