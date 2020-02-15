Премьер: Кабмин просчитывает влияние коронавируса на экономику Украины

Новости Украины:Алексей Гончарук: Влияние коронавируса на экономику Украины надо просчитывать, и мы это уже делаем.

Кабинет Министров уже начал просчитывать, каким образом пандемия коронавируса может повлиять на отечественную экономику.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина" сказал Премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает корреспондент Укринформа.

"Говоря о коронавирусе, я абсолютно уверен, что этот фактор надо просчитывать, и мы это уже делаем. Вопрос в другом: никто в мире не может сказать, как на самом деле будет развиваться эта ситуация - и какой масштаб она приобретет", - заметил глава Кабмина.

Напоминаем, по последним данным, общее количество больных пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, составляет 64 435 в 27 странах мира. 1383 человека умерли.

В Украине, по информации Минздрава, не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом COVID-19.