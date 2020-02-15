Расследования "Схем": Общественный вещатель отреагировал на иск ОП

Новости Украины:Общественный вещатель поддерживает намерение ОП обращаться в суд с целью опровержения информации.

Судебное разбирательство является наиболее приемлемым в демократическом обществе способом урегулирования конфликтов.

Об этом говорится в заявлении Общественного вещателя по поводу намерения Офиса Президента подать иск в суд с требованием опровержения информации, обнародованной в программе «Схемы: коррупция в деталях» информации о поездке Владимира Зеленского в Оман.

"... Общественный вещатель поддерживает намерение Офиса Президента обращаться в суд с целью опровержения информации, если она действительно окажется несоответствующей действительности. Убеждены, что именно такой способ решения конфликтов является наиболее приемлемым в демократическом обществе", - говорится в заявлении.

В то же время, комментируя замечание Офиса Президента по поводу того, что в эфире телеканала «UA: Первый» была распространена "информация, которая не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием", Общественный вещатель напомнил, что согласно статье 3 Закона Украины «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины» запрещается вмешательство государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, а также негосударственных организаций в деятельность НСТУ с целью установления цензуры, предварительного контроля и незаконного влияния на содержание информации, распространяемой Общественным телевидением и радиовещанием Украины.

UA: ПЕРВЫЙ отмечает, что пограма «Схемы: коррупция в деталях» создается коллективом журналистов «Радио Свобода», и Общественный вещатель никогда не имел оснований сомневаться в их профессионализме.

В то же время, Общественный вещатель отмечает, что в журналистской среде Украины есть такие самоуправляемые общественные организации, как Комиссия по журналистской этике и Независимый медийный совет, и "рекомендует Офису Президента, кроме суда, обратиться в соответствующие организации с просьбой рассмотреть информацию, опубликованную программе «Схемы: коррупция в деталях», с точки зрения соблюдения профессиональной этики и стандартов".

"Учитывая общественную важность освещения всех обстоятельств, о которых говорится в сюжете программы «Схемы: коррупция в деталях», мы готовы обнародовать в эфире всю информацию и комментарии всех заинтересованных сторон по их запросу", - говорится в заявлении.

Общественный вещатель отмечает, что работает над развитием независимого информационного пространства в Украине, и его каналы всегда готовы быть площадкой для дискуссий и диалога как с журналистами, так и с представителями власти.

Напоминаем, Президент Владимир Зеленский 14-15 февраля будет находиться с рабочим визитом в Германии, где примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Планируется, что Президент выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств.

5 января Офис Президента сообщил, что Владимир Зеленский вместе с семьей прибыл в Оман рейсовым самолетом за собственные средства. Отмечалось, что поездка была частной.

13 февраля в программе "Схемы: коррупция в деталях" была обнародована информация, что по данным публичных онлайн-сервисов отслеживания воздушных судов, чартерный самолет, на котором Зеленский 8 января срочно возвращался из столицы Омана Маската в Киев, якобы прибыл в Оман из Москвы . По данным источников «Схем», на этом самолете прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В этой связи руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что журналистское расследование не имеет никакого объективного утверждения и не подкреплено фактами.

Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский никогда не встречался и не разговаривал с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

14 февраля Офис Президента заявил, что требует от программы "Схемы: коррупция в деталях" опровергнуть опубликованную информацию о поездке Владимира Зеленского в Оман и обращается в суд с иском, в котором требует опровержений и извинений.