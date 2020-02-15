"Я выдержу и мы победим": Маркив в письме поблагодарил всех за поддержку

Новости Украины:Виталий Маркив передал в Украину письмо, в котором поблагодарил всех за поддержку.

Боец Нацгвардии Виталий Маркив, осужденный в Италии к 24 годам заключения, передал в Украину письмо, в котором поблагодарил всех, кто его поддерживает.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Департамент коммуникации МВД.

"По моему поручению Антон Геращенко навестил в тюрьме Виталия Маркива и рассказал, что делает Украина для его освобождения - в частности о встрече Президента с Папой Римским и властями Италии. Виталий передал письмо – для каждого, кто поддерживает его в борьбе", - рассказал Аваков.

Маркив написал: "Дорогие украинцы! Хочу выразить огромную благодарность за вашу поддержку. Я обязательно выдержу и мы победим! Слава Украине!".

Как сообщалось, 7 февраля Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте обсудили дело Виталия Маркива.

Боец Нацгвардии был задержан в Италии летом 2017 года по обвинению в якобы причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области.

12 июля 2019 года суд Павии приговорил украинца к 24 годам лишения свободы.

Защита Маркива назвал приговор политическим и заявила о намерении подать апелляцию. Впоследствии адвокаты сообщили, что решение апелляционного суда можно ожидать весной 2020 года.

Президент Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ приложить максимум усилий для возвращения Маркива на родину.