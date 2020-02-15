Скачать
Суббота, 15.02.2020
Столтенберг планирует встретится с Зеленским в Мюнхене
Столтенберг планирует встретится с Зеленским в Мюнхене
Москалькова отказалась назвать место этапирования двух крымских татар
Москалькова отказалась назвать место этапирования двух крымских татар
Манчестер Сити отстранен на два года от Лиги чемпионов из-за нарушений финансового фейр-плей
Манчестер Сити отстранен на два года от Лиги чемпионов из-за нарушений финансового фейр-плей
Сарказм в чистом виде: веселые демотиваторы
Сарказм в чистом виде: веселые демотиваторы

"Я выдержу и мы победим": Маркив в письме поблагодарил всех за поддержку

"Я выдержу и мы победим": Маркив в письме поблагодарил всех за поддержку
05:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Виталий Маркив передал в Украину письмо, в котором поблагодарил всех за поддержку.

Боец Нацгвардии Виталий Маркив, осужденный в Италии к 24 годам заключения, передал в Украину письмо, в котором поблагодарил всех, кто его поддерживает.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Департамент коммуникации МВД.

"По моему поручению Антон Геращенко навестил в тюрьме Виталия Маркива и рассказал, что делает Украина для его освобождения - в частности о встрече Президента с Папой Римским и властями Италии. Виталий передал письмо – для каждого, кто поддерживает его в борьбе", - рассказал Аваков.

Маркив написал: "Дорогие украинцы! Хочу выразить огромную благодарность за вашу поддержку. Я обязательно выдержу и мы победим! Слава Украине!".

Как сообщалось, 7 февраля Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте обсудили дело Виталия Маркива.

Боец Нацгвардии был задержан в Италии летом 2017 года по обвинению в якобы причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области.

12 июля 2019 года суд Павии приговорил украинца к 24 годам лишения свободы.

Защита Маркива назвал приговор политическим и заявила о намерении подать апелляцию. Впоследствии адвокаты сообщили, что решение апелляционного суда можно ожидать весной 2020 года.

Президент Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ приложить максимум усилий для возвращения Маркива на родину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Арсен Аваков, Военный, Нацгвардия, Виталий Маркив.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умирающее Солнце уничтожит пояс астероидов - исследование
02 Чтобы "не стоять на коленях": Беларусь продолжит диверсифицировать поставки нефти
03 Если бы президентские выборы проходили завтра: на чьей стороне симпатии украинцев
04 Жиросжигающие продукты: худеем с пользой для здоровья
05 "Частная инициатива": в МИД отреагировали на "Двенадцать шагов к миру на Донбассе"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Порошенко - о &quot;12 шагах&quot;: Мы этого не допустим
Порошенко - о "12 шагах": Мы этого не допустим
Гончарук: Эвакуация украинцев из Уханя пройдет уже во вторник
Гончарук: Эвакуация украинцев из Уханя пройдет уже во вторник
ГБР сообщило о подозрении экс-чиновнику Нафтогаза
ГБР сообщило о подозрении экс-чиновнику Нафтогаза
Пищевое отравление: ТОП-5 самых опасных продуктов для организма
Пищевое отравление: ТОП-5 самых опасных продуктов для организма
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь