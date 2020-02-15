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Минобороны: В будущем возможна отмена призыва на срочную военную службу

Минобороны: В будущем возможна отмена призыва на срочную военную службу
01:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Минобороны допускает возможную отмену призыва на срочную военную службу.

Минобороны не исключает возможность отмены в перспективе призыва на срочную военную службу - с учетом отечественного и мирового опыта в комплексе с другими вопросами

Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

«В дальнейшем возможный отказ от срочной военной службы в стране будет рассматриваться исключительно с учетом отечественного и зарубежного опыта комплектования вооруженных сил и формирования мобилизационного резерва, в комплексе с другими вопросами – как военной реформы, так и перемен в государстве», - отмечается в сообщении.

Таким образом в военном ведомстве прокомментировали освещение некоторыми СМИ выступления заместителя министра обороны Александра Полищука на заседании комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Полищук заявил, что в текущем году нет планов отказа от призыва.

«В то же время некоторые СМИ не уточнили, что речь шла именно о текущем годе», - заметили в Минобороны.

В связи с этим министерство подчеркнуло, что какие-либо решения относительно изменения курса реформ не принимались.

Как сообщалось, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство утвердит нормативный акт, которым будет урегулирован вопрос срочной службы в армии юношей 18-19 лет - они получат возможность служить в ВСУ только при наличии письменного заявления.

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Украина, Армия, Минобороны, Призыв.
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