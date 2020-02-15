Порошенко - о "12 шагах": Мы этого не допустим

Новости Украины:Порошенко: "12 шагов" являются планом капитуляции Украины.

Так называемые "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", 14 февраля появившиеся на сайте Мюнхенской конференции по безопасности, являются планом капитуляции Украины.

Такую оценку высказал пятый Президент Украины Петр Порошенко в комментарии журналистам в Мюнхене, передает корреспондент Укринформа.

"Эта бумажка не является официальным документом Мюнхенской конференции по безопасности - с этим мы в первую очередь обратились к организаторам. Это план не Мюнхена. Это план Кремля, мир на российских условиях. Это то, что можно увидеть, когда заглянешь в глаза Путину: "русский мир". Для Украины такой план является капитуляцией. Это - план вывода России из-под санкций и передачи ей от НАТО ключа к Украине. Они дошли до того, что сказали, будто вопрос самоидентификации украинцев должен решаться Россией... Это план, неприемлемый для Украины", - заявил Порошенко.

Он отметил, что МИД Украины выступил с соответствующим заявлением по этому поводу.

Лидер партии "ЕС" добавил, что ждет в субботу реакции Президента Зеленского на подобные вещи, "требующие размыть ту солидарность с Украиной, которую мы строили пять лет, размыть санкционный режим".

"Этого мы не допустим", - подчеркнул Порошенко.

Напоминаем, три европейские неправительственные организации в сотрудничестве с Российским советом по международным делам обнародовали документ под названием "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".

Документ был распространен 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Он по сути ставит целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины относительно Донбасса. В нем предлагается, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение РФ и Евросоюза.

В плане также говорится о запуске "всеукраинского общенационального диалога" относительно определения новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседних государств, в том числе России.

Руководство Мюнхенской конференции не признало"12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" официальным документом, и он был удален с официального сайта мероприятия.