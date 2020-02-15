Москалькова отказалась назвать место этапирования двух крымских татар

Новости Украины:Татьяна Москалькова отказалась называть место, куда этапируют осужденных крымских татар Абдуллаевых.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в ответ на обращение Уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой отказалась назвать место пребывания братьев Абдуллаевых, этапированных из СИЗО.

Ответ Москалькова дала в Facebook.

"По поводу братьев Абдуллаевых сообщаю Вам, что они направлены отбывать наказание по приговору суда в один из регионов Российской Федерации. Согласно Закону, до прибытия непосредственно в колонию место отбывания наказания не разглашается. По прибытию заключённый имеет право сообщить родственникам о месте своего нахождения", - говорится в сообщении.

Москалькова заверила, что согласно имеющейся у нее информации, "состояние братьев Абдуллаевых удовлетворительное и они находятся в пути".

Напоминаем, Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяны Москальковой с просьбой срочно принять меры для установления места пребывания граждан Украины Теймура и Узеира Абдуллаевых, которых 10 февраля 2020 года вывезли из пенитенциарного учреждения на территории Ростовской области.

Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" (первая симферопольская группа) Теймур Абдуллаев перенес в российском СИЗО инсульт. А у его брата Узеира, который также является фигурантом этого дела, проблемы с сердцем и почками.

Теймур Абдуллаев был осужден на 16 лет и 6 месяцев лишения свободы, плюс 1 год и 4 месяца административного надзора, Узеир - на 12 лет и 6 месяцев заключения.

Приговор обоим политзаключенным остался в силе после рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде РФ, который лишь на полгода уменьшил сроки каждому из братьев.