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На 100 вакантных мест в Офисе генпрокурора претендуют почти 1,6 тысячи человек

На 100 вакантных мест в Офисе генпрокурора претендуют почти 1,6 тысячи человек
05:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Более 1,5 тыс человек изъявили желание участвовать в отборе на вакансии в Офисе Генерального прокурора.

Принять участие в отборе на 100 вакантных должностей прокуроров в Офисе генерального прокурора изъявили желание почти 1,6 тысячи человек.

Об этом сообщается на сайте ОП.

"14 февраля 2020 года кадровая комиссия завершила обрабатывать присланные в пределах определенного срока документы от кандидатов на 100 вакантных должностей прокуроров в Офисе Генерального прокурора. 1597 человек изъявили желание участвовать в отборе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вторая кадровая комиссия по отбору на вакантные должности прокуроров в ОГ утвердила окончательный список из 1238 соискателей, которых допущены к прохождению первого этапа.

По его итогам около 300 человек с наибольшим количеством баллов будут допущены к тестированию на общие способности.

200 кандидатов, которые наберут больше всего баллов по результатам второго этапа (причем не меньше проходного балла, который определяется генпрокурором), будут допущены к собеседованию.

После завершения этого процесса будет сформирован общий рейтинг кандидатов с наибольшим количеством баллов, которые успешно прошли отбор.

 

 

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Прокурор, Вакансия, Офиса генпрокурора, Офиса Генерального прокурора.
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