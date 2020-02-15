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Суббота, 15.02.2020
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15 февраля - приметы и обряды в Сретение Господне
15 февраля - приметы и обряды в Сретение Господне

15 февраля - приметы и обряды в Сретение Господне

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15 февраля - приметы и обряды в Сретение Господне
07:45 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Сретение отмечается 15 февраля (по старому стилю – 2 февраля).

Это великий двунадесятый праздник в православии. Его название переводится с церковно-славянского языка как "встреча". Православная Церковь в этот день вспоминает встречу в Иерусалимском храме Симеона Богоприимца с маленьким Иисусом при совершении обряда посвящения Богу. Другие названия праздника: "Сретение Господне", "Сретенье Господнее", "Сретенские морозы", "Громницы".

Сретение Господне вошло в славянскую культуру после принятия христианства. Этот праздник Православная Церковь посвящает событиям, описанным в Евангелии от Луки. Матерь Божия и Святой Иосиф пришли в Иерусалимский храм на сороковой день после рождения Иисуса. Священнослужитель Симеон Богоприимец встретился с Христом. По приданию, он ждал пришествия Мессии около 300 лет. Когда Симеон взял на руки младенца Иисуса, то произнес речь, славящую Бога. Она получила название "Песнь Симеона Богоприимца".

Среди языческих славян праздник был известен под названием Громницы. 2 февраля по юлианскому календарю (после принятия григорианского – 15 февраля) они проводили границу между окончанием зимы и началом весны. Праздник приурочивали к противостоянию холода и тьмы с теплом и светом. На Громницы прославляли бога-громовержца Перуна и богиню Громовицу, которым приносили жертвы.

Сретение служит границей между зимой и весной, отчего и само название праздника в простонародье объясняют встречею зимы с весною: "На Сретение зима с весною встретилась"; "В Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила". От названия праздника Сретения в простонародье последние зимние морозы и первые весенние оттепели называются Сретенскими.

СМС поздравления со Сретением Господним 2020

Простолюдины сретенскими свечами на праздник Сретения имели обычай поджигать друг другу крестообразно волосы, считая это очень полезным от головной боли. В этот день в деревнях раньше проводили гулянья. На Сретенье пекли блины, круглые, золотистые - они символизировали Солнце. Этим призывали его возвращение. Крестьянки пекли баранки и кормили этими баранками домашний скот, чтобы предохранить животных от болезней. В этот день жглись костры, народ веселился ритуальными плясками.

Поздравления со Сретением Господним 2020 в прозе и открытках

В сельскохозяйственном быту по состоянию погоды в этот день жители судили о наступающих весне и лете, особенно о погоде и урожае. Крестьяне обычно делали расчет запасов хлеба, сена, соломы и других кормов: "уложились ли они в половину, а если нет, вносили поправки в кормушки, да и сами подзатягивали пояса". На Сретенье кормили (закармливали) племенных птиц: курам давали овес, чтобы лучше неслись, и яйца были крупнее и вкуснее. С этого дня можно было выгонять скотину из хлева в загон - для разминки и пригрева, также начинали готовить семена к посеву, подчищать их, подрабатывать, проверять на всхожесть. Белили плодовые деревья.

Сны, приснившиеся 15 февраля означают следующее: ехать по дороге - к тупиковой ситуации; угощаться вином - к тоске по прошлому; рыть яму - к пропаже скота; искать что-либо - к сомнениям в супруге; слышать смех - к оскорблению; самому смеяться - к отчаянию; фрукты или ягоды есть - к радости.

Поговорки и приметы:

Какова погода на Сретение, такова будет и весна.

На Сретение утром снег - урожай ранних хлебов; если в полдень - средних; если к вечеру - поздних.

Знаменательные события в истории: 15 февраля 2020 года
Знаменательные события в истории: 15 февраля 2020 годаЧитать полностью

На Сретение капель - будет урожай на пшеницу, а если вьюга, то хлеба не будет.

Ежели в этот день установится оттепель - весна будет ранняя и теплая, коли холода завернут - весна будет холодной; выпавший снег - к затяжной и дождливой весне.

Если солнце перед закатом выглянет - прошли последние морозы, а если не покажется, то будут сильные власьевские морозы.

Коли небо звездное - то весна будет поздняя.

Если в этот день петух напьётся воды, то весна будет ранняя и тёплая.

Родившимися 15 февраля движут две страсти - неуступчивость и любовь. Носить им следует карнеол или сапфир.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 15 февраля, Сретение Господне 2020, Громницы.
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