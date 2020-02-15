Главы МИД Украины и Ирана обсудили, когда эксперты смогут получить доступ к ”черным ящикам”

Новости Украины:Пристайко: Иран вскоре должен удовлетворить требования международного сообщества по расследованию сбития самолета МАУ.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Иран в течение ”недель и месяцев” должен удовлетворить требования международного сообщества по расследованию сбития самолета ”Международных авиалиний Украины”.

Об этом Пристайко сказал на пресс-конференции после встречи министров стран Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы украинского самолета рейса PS752, состоявшейся на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В частности, у Пристайко спросили, существуют ли конкретные временные рамки, когда Иран должен передать бортовые самописцы, провести расследование и выплатить семьям жертв компенсации.

Глава МИД Украины сказал, что сегодня с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи обсуждалось определение сроков для обеспечения доступа экспертов к ”черным ящикам”.

”Мы не собираемся ждать. И я верю, что было понимание между членами нашей группы и иранским министром, что мы говорим скорее о неделях и месяцах, а не о годах”, - сказал Пристайко.

Он сказал, что страны настойчиво работают. Пристайко напомнил, что главы МИД стран международной группы сегодня совместно встречались уже во второй раз, а вообще они выходили на контакт пять раз.

Пристайко подчеркнул, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов посетит Тегеран для проведения переговоров относительно сдвигов в техническом и уголовном расследовании катастрофы самолета.

Отдельно глава МИД сказал, что Международная группа также сохраняет право ”применить определенные серьезные международные инструменты, чтобы заставить (Иран), если это потребуется, но пока мы надеемся, что будет взаимодействие иранской стороны с нами”.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе ”черные ящики” со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать ”черные ящики” со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

Сегодня, 15 февраля, главы МИД Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана раз призвали Иран передать на экспертизу ”черные ящики” со сбитого украинского самолета.