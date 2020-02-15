Коммуникационный офис правительства возглавила Светлана Павелецкая

Новости Украины:Светлана Павелецкая стала главой коммуникационного офиса Кабинета Министров Украины.

Бывшая директор по маркетинговым коммуникациям и член правления группы «1+1 медиа» Светлана Павелецкая возглавила коммуникационный офис Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщает «Детектор медиа» со ссылкой на комментарий Светланы Павелецкой.

«После работы в медиа это достойный вызов и высокий уровень необходимого стресса. Для меня большая удача и ответственность быть частью команды, которая работает для позитивных изменений в стране. Как мы говорили на Плюсах: Нашу работу видят все», - заявила Павелецкая.

Издание напоминает, что Светлана Павелецкая работала в «1+1 медиа» с 2011 по 2020 год. С декабря 2011 года, она работала главой пиар-департамента «1+1 медиа». С августа 2018 года возглавляла департамент маркетинговых коммуникаций «1+1», объединивший функции PR и маркетинга группы. В августе 2019 года Павелецкая стала членом правления «1+1 медиа» - нового органа управления холдингом. Но 17 января 2020 года покинула медиагруппу, которая решила снова разделить функции маркетинга и корпоративных коммуникаций.

До прихода в «1+1 медиа» Светлана Павелецкая отвечала за корпоративные коммуникации активов, входящих в службу продаж компании «Метинвест». А до этого возглавляла пиар-агентство Pillar Hill & Knowlton.

В 2016 году Светлана Павелецкая вместе с гендиректором «1+1 медиа» Александром Ткаченко и гендиректором УНИАН Артемом Ковалевым стала соучредителем книжного издательства «Книголав».