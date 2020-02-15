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Цукерберг считает, что нужно создать новую модель фильтрации вредоносного контента

Цукерберг считает, что нужно создать новую модель фильтрации вредоносного контента
23:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Марк Цукерберг: Вредный контент нужно регламентировать.

Регуляция вредного контента, который охватывает около двух десятков различных информационных угроз, является одной из сфер, над которой работает Facebook для обеспечения безопасной информационной среды.

Об этом 15 февраля рассказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности глава компании Facebook Марк Цукерберг, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Что касается рамок регуляции контента, я действительно считаю, что вредный контент нужно регламентировать. По моему мнению, вопрос заключается в том, какие рамки вы будете использовать для этого", - отметил глава Facebook.

Он подчеркнул, что его компания выделяет около двух десятков видов угроз, содержащихся в современном контенте.

"Существует примерно двадцать различных категорий угроз, которые мы отслеживаем - от пропаганды терроризма до эксплуатации детей, разжигания насилия, риторики ненависти", - отметил Цукерберг. В этом контексте он вспомнил о манипуляциях с целью повлиять на результаты выборов, распространении фейков и других информационных угрозах.

Цукерберг описал две существующие основные модели регуляции контента.

Первая - это публикации в СМИ проверенной информации. Этого нельзя сделать на платформе Facebook, поскольку пользователи платформы размещают примерно 100 млрд сообщений в день. "То есть, идея заключается в том, что в таком случае мы должны нанимать людей в качестве редакторов, которые будут проверять каждое сообщение", - отметил он.

Вторая модель - это обычная телекоммуникация данных, за которую транслятор не несет ответственности.

"Я думаю, что нужно создать третью регуляционную модель", - отметил Цукерберг. По его словам, она должна быть где-то посередине.

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Facebook, Марк Цукерберг, Контент.
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