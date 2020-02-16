Порошенко обговорил с Лайчаком продление санкций против РФ

Новости Украины:Петр Порошенко провел встречу с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.

Пятый Президент Украины Петр Порошенко во время Международной конференции по безопасности в Мюнхене встретился с министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.

Были обсуждены попытки международной реабилитации президента России без выполнения Москвой ее обязательств в рамках Минского процесса, сообщил Порошенко в Facebook.

"Мы выразили серьезное беспокойство в связи с попытками международной реабилитации президента России без выполнения Москвой ее обязательств в рамках Минского процесса, деоккупации Донбасса, возвращения Крыма Украине и восстановления уважения к международному праву. Подчеркнули необходимость продолжить и усилить санкции против Москвы как инструмента принуждения к миру. Привлекли внимание к важности сохранения поддержки борьбы Украины за восстановление суверенитета и территориальной целостности государства на приоритетной повестке дня Европейского Союза", - написал Порошенко.

Напоминаем, 14 февраля руководство Мюнхенской конференции обнародовало заявление, в котором не признает «Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» официальным документом. И подчеркивает, что документ является частной инициативой. А также, что он был удален с официального сайта конференции.

Ранее три европейские неправительственные организации, включая авторитетную Мюнхенскую конференцию по безопасности, в сотрудничестве с Российским советом международных дел, обнародовали документ под названием "12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона".

Этот документ, по сути, имеет целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины относительно Донбасса. Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между РФ и Евросоюзом. Также планом предлагается запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию.