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Украина в 2019 году экспортировала товаров и услуг в ЕC на $25 млрд

Украина в 2019 году экспортировала товаров и услуг в ЕC на $25 млрд
23:43 Сб, 15 Февраль 2020 Телеграф УНИАН Фото из открытых источников

Новости Украины:Украина в прошлом году экспортировала товаров и услуг в страны ЕС на $25 миллиардов

Украина в прошлом году экспортировала товаров и услуг в страны Европейского Союза на 25 миллиардов долларов.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале со ссылкой на Государственную службу статистики Украины. В частности, в 2019 году экспорт украинских товаров в страны ЕС вырос на 3%, а услуг - на 7,7%. Так, всего за экспорт товаров и услуг в страны ЕС Украина получила более 25 миллиардов долларов: 20,752 миллиарда долларов - за товары и 4,288 миллиарда долларов - за услуги. Кроме того, в 2019 году наибольшую долю средств за экспорт товаров Украина получила от стран Евросоюза - 41,5%. Доля экспорта услуг в страны ЕС - 28,1%.

"Постоянный рост экспорта украинских товаров на рынки ЕС - это знак качества. Украина входит в тройку крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции для стран Евросоюза. Наша цель - существенно увеличить экспорт в ЕС и промышленных товаров. Промышленный безвиз, над которым мы сейчас работаем с Евросоюзом, значительно укрепит украинские позиции", - заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Отдельно сказано, что в целом Украина экспортировала в другие разные страны мира товаров и услуг на 63,7 миллиарда долларов - на 11% больше, чем в 2018 году. Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 235 стран мира. Среди стран, с которыми торговала Украина, больше всего украинских товаров купили в Китае.

В частности, экспорт в Китай в денежном выражении вырос на 63% по сравнению с 2018 годом. Объемы экспорта товаров в Россию за этот период снизились на 11%. ТОП-позиции украинского экспорта товаров в 2019 году: - продукты растительного происхождения - 12,9 миллиарда долларов, 25,8% от общей суммы (в частности зерна экспортировали на 9,6 миллиарда долларов) - недрагоценные металлы и изделия из них: 20,5%, 10,3 миллиарда долларов; - минеральные продукты - 9,7%, 4,9 миллиарда долларов.

Также по сравнению с 2018 годом Украина гораздо больше продавала в другие страны удобрений (рост в три раза), оптических приборов и аппаратов (+22%), транспортных средств, летательных аппаратов, плавучих средств (+32%), жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (+44%). В топе экспорта услуг - услуги по страхованию, транспортные и почтовые.

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Украина, ЕС, Евросоюз.
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