На сайте Мюнхенской конференции снова опубликовали план "12 шагов"

Новости Украины:"12 шагов" снова появились на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

План "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", опубликованный 14 февраля, снова появился на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

Отмечается, что среди подписантов плана - глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Напоминаем, 14 февраля руководство Мюнхенской конференции обнародовало заявление, о том, что не признает "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" официальным документом. Подчеркивалось, что документ является частной инициативой и был удален с официального сайта конференции.

Ранее три европейские неправительственные организации, включая авторитетную Мюнхенскую конференцию по безопасности, в сотрудничестве с Российским советом по международным делам, обнародовали документ под названием "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".

Этот документ по сути ставит целью возобновления сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины относительно Донбасса. Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение РФ с Евросоюзом. Также планом предлагается запуск "всеукраинского общенационального диалога" относительно определения новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседних стран, включая Россию.