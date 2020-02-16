Пристайко: Во время создания патрулей на Донбассе будем учитывать опыт Хорватии

Новости Украины:Вадим Пристайко: Идея совместных патрулей с боевиками обсуждалась с начала Минского процесса.

В процессе обсуждения идеи создания совместных патрулей на Донбассе при участии представителей Украины, временно оккупированных территорий и ОБСЕ будет учитываться опыт Хорватии.

Об этом в Мюнхене заявил глава МИД Вадим Пристайко, передает корреспондент Укринформа.

«Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии - как выйти на решение, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы», - сказал Пристайко.

Он добавил, что идея совместных патрулей обсуждалась с начала Минского процесса. И эта тема всегда вызывает очень живое обсуждение - насколько можно допустить боевиков к участию в этих патрулях.

Глава МИД также прокомментировал ситуацию с разведением сил на Донбассе.

«Разведение должно помочь психологически уменьшить количество обстрелов... Есть идея, что если люди не видят друг друга в прицел, они со временем теряют агрессивность. Хотя это спорно... Это один из методов развести постепенно. Но мы решили разводить не кусочками, а секторами, начиная с юга», - сказал Пристайко.

Кроме того, он проинформировал, что осуществить обмен до 200 человек, то есть «почти всех на всех», планируется к следующей встрече в «нормандском формате» на высшем уровне.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуацию на Донбассе в случае подготовки к местным выборам могут контролировать совместные патрули представителей Украины, временно оккупированных территорий и ОБСЕ.