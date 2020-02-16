Скачать
Воскресенье, 16.02.2020
Мюнхенская конференция: Польша хочет видеть ЕС и США в "нормандском формате"
Мюнхенская конференция: Польша хочет видеть ЕС и США в "нормандском формате"
На сайте Мюнхенской конференции снова опубликовали план "12 шагов"
На сайте Мюнхенской конференции снова опубликовали план "12 шагов"
Магучих выиграла золото на турнире в Глазго
Магучих выиграла золото на турнире в Глазго
Нацотбор на "Евровидение-2020": финалисты второго полуфинала (Фото, Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": финалисты второго полуфинала (Фото, Видео)

Пристайко: Во время создания патрулей на Донбассе будем учитывать опыт Хорватии

Пристайко: Во время создания патрулей на Донбассе будем учитывать опыт Хорватии
01:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Вадим Пристайко: Идея совместных патрулей с боевиками обсуждалась с начала Минского процесса.

В процессе обсуждения идеи создания совместных патрулей на Донбассе при участии представителей Украины, временно оккупированных территорий и ОБСЕ будет учитываться опыт Хорватии.

Об этом в Мюнхене заявил глава МИД Вадим Пристайко, передает корреспондент Укринформа.

«Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии - как выйти на решение, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы», - сказал Пристайко.

Он добавил, что идея совместных патрулей обсуждалась с начала Минского процесса. И эта тема всегда вызывает очень живое обсуждение - насколько можно допустить боевиков к участию в этих патрулях.

Глава МИД также прокомментировал ситуацию с разведением сил на Донбассе.

«Разведение должно помочь психологически уменьшить количество обстрелов... Есть идея, что если люди не видят друг друга в прицел, они со временем теряют агрессивность. Хотя это спорно... Это один из методов развести постепенно. Но мы решили разводить не кусочками, а секторами, начиная с юга», - сказал Пристайко.

Кроме того, он проинформировал, что осуществить обмен до 200 человек, то есть «почти всех на всех», планируется к следующей встрече в «нормандском формате» на высшем уровне.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуацию на Донбассе в случае подготовки к местным выборам могут контролировать совместные патрули представителей Украины, временно оккупированных территорий и ОБСЕ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МИД, Хорватия, Донбасс, Вадим Пристайко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В золотом: Иванка Трамп поразила нарядом в поездке в ОАЭ (Фото)
02 Очень полезен: зачем нужно употреблять льняные семена
03 Певица Джамала предстала в ярком образе (Фото)
04 Зеленский о выборах в ОРДЛО: Они не состоятся, пока мы не контролируем границу между Украиной и РФ
05 Александр Пономарев презентовал эффектный клип к новой песне (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава МИД Китая о коронавирусе: В этой битве Ухань сражается в одиночку
Глава МИД Китая о коронавирусе: Ухань, как линия фронта
Порошенко обговорил с Лайчаком продление санкций против РФ
Порошенко обговорил с Лайчаком продление санкций против РФ
В аэропорту ”Одесса” задержана крупная партия &quot;брендовых&quot; товаров
В Одессе задержана крупная партия "брендовых" товаров
Нацотбор на &quot;Евровидение-2020&quot;: онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь