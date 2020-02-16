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Экс-глава Совмина АРК: Еще до оккупации Крым наводнили российские шпионы

Экс-глава Совмина АРК: Еще до оккупации Крым наводнили российские шпионы
05:25 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Экс-глава Совмина АРК: Захват Крыма не был спонтанным.

Решение Москвы оккупировать Крым не было спонтанным, этому предшествовала многолетняя экономическая и социально-политическая подготовка.

Об этом в интервью Armyinform рассказал председатель Всеукраинской Ассоциации ветеранов Афганистана и АТО и экс-депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым (март 2002 – апрель 2005) Сергей Куницын.

«Это решение не было ни спонтанным, ни случайным, как кое-кто говорит, обвиняя в этом Майдан. Силовому захвату Крыма предшествовала многолетняя экономическая и социально-политическая подготовка россиян к вторжению. Ну, а с приходом к власти Януковича у Путина появилась такая реальная возможность. Крым тогда заполонили шпионы, агенты влияния всех мастей! И о чем тут говорить, если в тот период два министра обороны Украины и глава СБУ были гражданами России?!», – отметил Куницын, который значительную часть своей жизни провел в Крыму.

Он также вспомнил, что россияне предлагали ему пополнить ряды коллаборационистов, предлагая высокие должности в оккупационной администрации.

«Мне предлагали присоединиться к местным гопникам, которые принимали активное участие в процессе оккупации не только территорий, но и властных структур республики. Говорили: «Ты, Сергей, как этнический русский должен быть вместе с нами». Манили «прибыльными должностями в так называемом правительстве, разными другими материальными благами», – рассказал Куницын.

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Крым, Шпион, Сергей Куницын.
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