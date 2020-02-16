16 февраля - приметы и обряды в день Семена и Анны

Новости Украины:Народный праздник "Починки" (День Семена и Анны) отмечается 16 февраля, на следующий день после Сретения Господня.

Следуя поговорке: "Готовь сани летом, а телегу зимой", деревенские хозяева сразу после сретенской оттепели 16 февраля на Симеона (Семена) и Анну с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря, называя этот февральский день "Починками". Работали дружно, всей семьей, находя посильное дело для малых и старых: "В починки дед встает чуть свет - чинит сбрую летнюю да соху столетнюю". Отремонтированную упряжь не без гордости вывешивали на видном месте - мы, мол, к пахоте и севу готовы.

Да и хозяйки в это время без дела не сидели: готовили, стирали, перебирали вещи в сундуках или "гоняли" по избам тараканов с клопами.

Говорят, что на Симеона домовой лошадей седлает. Очень важно выполнять работу по дому в этот день. Ранее крестьяне чинили сбруи, проверяли состояние инвентаря.

В православной церкви 16 февраля вспоминают жизнь и деяния святого Симеона Богоприимца и святой Анны пророчицы. Последняя находилась в иерусалимском храме, когда в него пришли Мария и Иосиф с маленьким Иисусом. Именно Анна узнала Иисуса и поведала всем о том, кто находится в храме. Что касается Симеона, то этот старец прожил 300 лет, прежде чем получил возможность встретиться со Спасителем. Согласно Божьему завету, после этого он мог умереть. Так и произошло: Симеон подержал Иисуса на руках, отдал младенца родителям и испустил дух.

16 февраля не является постным днем, а потому, можно есть все. В старину время посвящали починке упряжки, повозок, телег.

Существовала традиция украшать дом вениками в этот день, потому что, согласно народным поверьям, именно в венике живет домовой. Пол в этот день не подметали, чтобы не тревожить хозяина. Также верили, что если вымести домового, то дом останется без охраны и защиты.

Народные приметы на 16 февраля

Много снега в этот день – лето будет дождливым.

Воробьи чирикают громко – весна наступит очень скоро. Если же на Симеона идет снег – лето будет дождливым и холодным, до весны еще далеко.

Если не починить сбрую в день 16 февраля – это приведет к неприятностям.

Согласно народным поверьям, в этот день на конюшню приходит домовой. Чтобы нечистая сила не беспокоила животных, хозяин привязывал к гриве каждой лошади по кнуту и паре портянок, оставляя их на всю ночь. Верили, что после этого домовой лошадей не тронет.

Пытались задобрить домового, оставляя для него горшочек каши в углу. Считалось, что дух увлечется угощением и не станет проказничать.

По примете 16 февраля отсчитывали 7 утренних морозов – по приметам считалось, что после этого наступит весна.

Чем раньше в этот день начинаешь хлопотать по хозяйству, тем быстрее весна придет.

Нельзя в этот день брать деньги в долг и носить черные вещи – это примета, которая сулит неприятности.