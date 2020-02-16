Зима только на календаре: в Украине ожидается теплая и сухая погода

Новости Украины:По информации Украинского гидрометцентра, в воскресенье на всей территории Украины будет солнечная и теплая погода.

В Украине в воскресенье, 16 февраля, осадков не ожидается, ночью и утром туман, температура воздуха днем поднимется до 7°, на западе и юге - до 10° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"16 февраля переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях местами туман. В восточной части и в Карпатах на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 2-7° тепла, на западе и юге до 10° тепла; в восточных областях и в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 16 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на воскресенье, 16 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +6...+8

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +6... +8

Ровно – +6... +8

Житомир – +4... +6

Винница – +4...+6

Одесса – +7...+9

Николаев – +7...+9

Херсон – +6...+8

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +4... +6

Сумы – + 3... + 5

Полтава – +4...+6

Днепр – +5...+7

Запорожье – +5...+7

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +5...+7

В последующие два дня, 17-18 февраля, сохранится переменная облачность, без осадков, лишь 18 февраля в западных, днем и в северных областях местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, 17 февраля в Карпатах и на севере Левобережья местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 6-11° тепла, в западных областях 17 февраля 11-16° тепла; в восточной части ночью 3-8° мороза, 17 февраля местами 10° мороза, днем 1-6° тепла.

Также синоптики обещают преимущественно сухую погоду в Киеве 17-18 февраля. Только днем 18 февраля местами небольшой дождь. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 6-11° тепла.

Прогноз погоды на 17 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 18 февраля, фото: meteo.gov.ua

В течение 19-20 февраля в Украине будет преобладать сухая погода, лишь 20 февраля в западных, днем и в северных и центральных областях местами ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 4-10° тепла, в восточной части, 20 февраля и на западе страны 1-7° тепла.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве и Киевской области 16 февраля будут без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью в столице около 0°, днем 5-7° тепла; по области ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 2-7° тепла.

19-20 февраля в столице без осадков, лишь днем 20 февраля местами небольшой дождь. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.

Прогноз погоды на 19 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 20 февраля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, климат в Украине меняется довольно быстро, а в южной части страны он приближается к греческому.

Если взять последние 25 лет, то в 22 из них средняя температура была выше климатической нормы. В примерно половине случаев — значительно выше нормы. И было лишь несколько случаев, когда зимний период был близким к норме и несколько ниже нормы.

Общая тенденция идет к устойчивому и стремительному повышению температурного режима в зимний период. В ближайшие годы эта тенденция никуда не денется, ведь нет причин для того, чтобы что-то изменилось.