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Стали известны имена украинцев, задержанных российской ФСБ на Азове

Стали известны имена украинцев, задержанных российской ФСБ на Азове
12:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Украинские рыбаки, которых российские силовики схватили в Азовском море, предположительно - граждане Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

Украинские рыбаки, которых вместе с судном накануне, 15 февраля, сотрудники пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму захватили в Азовском море, являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области.

Об этом со ссылкой на информацию от жителей Приморского района сообщил в Facebook народный депутат Павел Мельник.

"Все рыбаки - жители села Райновка Приморского района Запорожской области", - написал Мельник.

Он также отметил, что имена задержанных, вероятно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов. Сейчас информация уточняется, отметил депутат.

Как сообщалось, 15 февраля в СМИ появилась информация, что сотрудники пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту. Утверждалось, что рыбаки были без документов и якобы занимались незаконным выловом рыбы.

Главное управление Национальной полиции Украины в АР Крым по факту захвата украинского судна начало уголовное производство по статьям 146 и 278 Уголовного кодекса Украины.

Ранее СБУ заявляла, что фиксирует нарушение норм международного права со стороны сотрудников ФСБ России в отношении граждан Украины, которые осуществляют вылов рыбы в акватории Азовского моря.

В последнее время Черное и Азовское моря, а также Керченский пролив стали местами активных действий военно-морского флота и других морских формирований России, которые создают угрозы и гражданском судоходству, и действиям украинских военных моряков.

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Азовское море, Россия, ФСБ, Рыбаки.
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