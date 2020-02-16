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Катастрофа самолета МАУ: Данилов в Иране почтил память погибших украинцев

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Катастрофа самолета МАУ: Данилов в Иране почтил память погибших украинцев
22:25 Вс, 16 Февраль 2020 Телеграф Укринформ Фото: СНБО

Новости Украины:Секретарь СНБО Алексей Данилов в Иране почтил память украинцев, которые погибли в авиакатастрофе под Тегераном.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Иране почтил память украинцев, погибших 8 января с.г. в авиакатастрофе самолета Boeing-737-800 украинской компании «Международные авиалинии Украины».

Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.

"Алексей Данилов вместе с чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в исламской Республике Иран Сергеем Бурдиляком возложили цветы на месте трагедии украинского самолета. Также в память о погибших были поставлены 11 свечей в Ванкском Соборе Святого Всеспасителя (храм армянской Апостольской церкви)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 15-17 февраля находится с рабочим визитом в исламской Республике Иран по приглашению секретаря высшего совета национальной безопасности исламской Республики Иран Али Шамхани для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета.

Напоминаем, 8 января после взлета с тегеранского аэропорта потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины" рейса PS752. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Пассажирами авиалайнера были граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ, Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета и отрицала возможность взбивания лайнера. Однако под давлением опубликованных ведущими странами мира доказательств 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был ошибочно сбит бойцами "Корпуса стражей исламской революции".

Впоследствии стало известно, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами зенитно-ракетной системы "Тор-М1", которую Иран получил из России. Это обстоятельство, а также то, что Тегеран до сих пор отказывается передать Киеву "черные ящики", вызвали сомнения у некоторых экспертов по поводу того, действительно ли украинский самолет сбили случайно.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал, что Иран не может расшифровать информацию с «черных ящиков» сбитого 8 января самолета МАУ, однако передавать их другим странам не намерен.

Секретарь

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Украина, Иран, МАУ, СНБО, Алексей Данилов.
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