Адвокаты Мангера хотели встретиться с Левиным в тюрьме Болгарии

Новости Украины:Адвокаты Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - намеревались встретиться с Алексеем Левиным.

Сегодня, 16 февраля, адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас.

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины, в тюрьме они намеревались встретиться с Алексеем Левиным (Москаленко), которого подозревают в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

Свидания с Левиным адвокатам Мангера добиться не удалось - власти Болгарии им отказали. Эксперты считают, что клиент Ильченко и Мурашкина может быть обеспокоен возможными показаниями Левина по делу Гандзюк и стремится выяснить, насколько тот готов сотрудничать со следствием.

Напоминаем, подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина арестовали на 40 дней решением суда в болгарском Бургасе.

Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела. 6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения. Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.