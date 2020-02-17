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17 февраля - приметы и обряды в Николаев день
17 февраля - приметы и обряды в Николаев день

17 февраля - приметы и обряды в Николаев день

17 февраля - приметы и обряды в Николаев день
07:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Православная церковь 17 февраля почитает память преподобного Николая Исповедника, игумена Студийского, который жил в IX веке.

Родился он в селении Кедонии на острове Крите в христианской семье.

Когда Николаю исполнилось 10 лет, родители отправили его в Константинополь, где его дядя, блаженный Феофан, был иноком Студийского монастыря. Здесь Николая определили в монастырское училище, по окончании которого, в возрасте 16-ти лет, он был пострижен в монахи, а спустя несколько лет удостоен священного сана.

Во время жестокого гонения на иконы при византийском императоре Льве Армянине, преподобного Николая неоднократно заключали в темницу, истязали и глумились над ним. Несмотря на это, он ревностно продолжал распространять православие среди христиан. За свою подвижническую и исповедническую жизнь Николай получил от Господа дар исцеления.

Приметы и поверья

Иней на Николу – к хорошему урожаю.

Иней перед Николой – овсы хороши будут.

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Овнов ожидает важная встреча, а Львам нужно больше времени уделить родным

Лес почернел – к оттепели.

Если ветки ели к низу сгибаются – будет снег, вверх подняты – к ясной погоде.

Увидеть в ночь на 17 февраля во сне птицу – к новостям, свинью – к тяжелым жизненным испытаниям.

Людям, родившимся 17 февраля, покровительствует Николай Исповедник. Им подходят андалузит и турмалин.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 17 февраля.
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