17 февраля - приметы и обряды в Николаев день

Новости Украины:Православная церковь 17 февраля почитает память преподобного Николая Исповедника, игумена Студийского, который жил в IX веке.

Родился он в селении Кедонии на острове Крите в христианской семье.

Когда Николаю исполнилось 10 лет, родители отправили его в Константинополь, где его дядя, блаженный Феофан, был иноком Студийского монастыря. Здесь Николая определили в монастырское училище, по окончании которого, в возрасте 16-ти лет, он был пострижен в монахи, а спустя несколько лет удостоен священного сана.

Во время жестокого гонения на иконы при византийском императоре Льве Армянине, преподобного Николая неоднократно заключали в темницу, истязали и глумились над ним. Несмотря на это, он ревностно продолжал распространять православие среди христиан. За свою подвижническую и исповедническую жизнь Николай получил от Господа дар исцеления.

Приметы и поверья

Иней на Николу – к хорошему урожаю.

Иней перед Николой – овсы хороши будут.

Лес почернел – к оттепели.

Если ветки ели к низу сгибаются – будет снег, вверх подняты – к ясной погоде.

Увидеть в ночь на 17 февраля во сне птицу – к новостям, свинью – к тяжелым жизненным испытаниям.

Людям, родившимся 17 февраля, покровительствует Николай Исповедник. Им подходят андалузит и турмалин.