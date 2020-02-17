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Прогноз на неделю: украинцев ждет весенняя погода

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Прогноз на неделю: украинцев ждет весенняя погода
08:05 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В начале недели в Украину с запада придет потепление, во вторник на севере и западе пройдет небольшой дождь.

В ближайшие сутки, 17 февраля, погоду Украины будет определять теплый воздух, который придет с запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник - без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Наиболее низкая температура ожидается в восточной части Украины: ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, в западных и северных областях от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла, на крайнем западе страны 12-15° тепла.

В Киеве - без осадков, температура ночью около 0 °, днем 7-9° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 февраля самая высокая температура днем была 11,1 градусов тепла в 1974 году, самая низкая ночью - 21,8 градусов мороза в 1892 году.

Прогноз погоды на 17 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 17 февраля, в городах Украины:

  • Ужгород – +10...+12
  • Львов – +12...+14
  • Ивано-Франковск – +12...+14
  • Тернополь – +11...+13
  • Черновцы – +12...+14
  • Хмельницкий – +10...+12
  • Луцк – +11...+13
  • Ровно – +10...+12
  • Житомир – +9...+11
  • Винница – +8...+10
  • Одесса – +7...+9
  • Николаев – +7...+9
  • Херсон – +6...+8
  • Симферополь – +7...+9
  • Кропивницкий – +7...+9
  • Черкассы – +7...+9
  • Чернигов – +7...+9
  • Суммы – +5...+7
  • Полтава – +5...+7
  • Днепр – +5...+7
  • Запорожье – +5...+7
  • Донецк – +4...+6
  • Луганск – +3...+5
  • Харьков – +4...+6
  • Киев – +7...+9

Во вторник, 18 февраля, в западных, днем также местами в северных областях Украины ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории - без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на западе страны - до 5° тепла, днем 6-11°тепла, в Одесской области - до 14° тепла; в восточной части и Приазовье ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киеве 18 февраля ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, 7-9°тепла.

Прогноз погоды на 18 февраля, фото: meteo.gov.ua

19 февраля без осадков, ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла.

В северных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Ночью и утром в восточной части и в Карпатах на дорогах местами гололедица, на юге туман. Ветер южный, юго-западный (19 февраля в центральных, восточных и южных областях северный), 5-10 м/с.

Температура в восточной части и Приазовье ночью около 0°, днем 3-8° тепла; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, на западе до 5° тепла, днем 6-11°, в Одесской области до 14° тепла.

Прогноз погоды на 19 февраля, фото: meteo.gov.ua

20 февраля в западных, днем и в северных и центральных областях, 21 февраля на большей части территории Украины небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 1-7° тепла.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью 2-7°, днем 0-5° мороза. 

Прогноз погоды на 20 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 21 февраля, фото: meteo.gov.ua

22-23 февраля небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, только ночью 22 февраля без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла.

Напомним, климат в Украине меняется довольно быстро, а в южной части страны он приближается к греческому.

Если взять последние 25 лет, то в 22 из них средняя температура была выше климатической нормы. В примерно половине случаев — значительно выше нормы. И было лишь несколько случаев, когда зимний период был близким к норме и несколько ниже нормы.

17 февраля - приметы и обряды в Николаев день

Общая тенденция идет к устойчивому и стремительному повышению температурного режима в зимний период. В ближайшие годы эта тенденция никуда не денется, ведь нет причин для того, чтобы что-то изменилось.

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Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Зима, Синоптики, Потепление, Прогноз погоды, Погода 18 февраля.
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