Прогноз на неделю: украинцев ждет весенняя погода

В ближайшие сутки, 17 февраля, погоду Украины будет определять теплый воздух, который придет с запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.
В понедельник - без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Наиболее низкая температура ожидается в восточной части Украины: ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, в западных и северных областях от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла, на крайнем западе страны 12-15° тепла.
В Киеве - без осадков, температура ночью около 0 °, днем 7-9° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 февраля самая высокая температура днем была 11,1 градусов тепла в 1974 году, самая низкая ночью - 21,8 градусов мороза в 1892 году.
Прогноз погоды на 17 февраля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на понедельник, 17 февраля, в городах Украины:
Во вторник, 18 февраля, в западных, днем также местами в северных областях Украины ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории - без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на западе страны - до 5° тепла, днем 6-11°тепла, в Одесской области - до 14° тепла; в восточной части и Приазовье ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.
В Киеве 18 февраля ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, 7-9°тепла.
Прогноз погоды на 18 февраля, фото: meteo.gov.ua
19 февраля без осадков, ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла.
В северных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.
Ночью и утром в восточной части и в Карпатах на дорогах местами гололедица, на юге туман. Ветер южный, юго-западный (19 февраля в центральных, восточных и южных областях северный), 5-10 м/с.
Температура в восточной части и Приазовье ночью около 0°, днем 3-8° тепла; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, на западе до 5° тепла, днем 6-11°, в Одесской области до 14° тепла.
Прогноз погоды на 19 февраля, фото: meteo.gov.ua
20 февраля в западных, днем и в северных и центральных областях, 21 февраля на большей части территории Украины небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 1-7° тепла.
В Карпатах небольшой снег, температура ночью 2-7°, днем 0-5° мороза.
Прогноз погоды на 20 февраля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 21 февраля, фото: meteo.gov.ua
22-23 февраля небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, только ночью 22 февраля без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла.
Напомним, климат в Украине меняется довольно быстро, а в южной части страны он приближается к греческому.
Если взять последние 25 лет, то в 22 из них средняя температура была выше климатической нормы. В примерно половине случаев — значительно выше нормы. И было лишь несколько случаев, когда зимний период был близким к норме и несколько ниже нормы.
Общая тенденция идет к устойчивому и стремительному повышению температурного режима в зимний период. В ближайшие годы эта тенденция никуда не денется, ведь нет причин для того, чтобы что-то изменилось.