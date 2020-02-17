17 февраля - начало Ретроградного периода Меркурия

Новости Украины:Астрологи расскажут, чем этот период будет опасен, а также как преодолеть неприятности на своем пути.

17 февраля начинается первый период ретроградности Меркурия — самой быстрой планеты Солнечной системы.

Пока Меркурий движется назад, стоит пользоваться лучшими талисманами на удачу и деньги. Они существенно снизят вероятность проблем. Также астрологи советуют не унывать и не сомневаться в себе.

Особенности ретроградного движения Меркурия в 2020 году

Начнется период обратного движения 17 февраля, а продлится он до 10 марта. Эти три недели пройдут достаточно быстро и незаметно, однако астрологи советуют быть осторожнее в сфере работы и финансов.

Меркурий будет пребывать все это время в Знаке Водолея. Одиннадцатый дом гороскопа отвечает за творческий настрой, сообразительность и интуицию. Это значит, что обратное движение негативно повлияет именно на эти сферы.

Рекомендации астрологов на ретро-Меркурий

С 17 февраля стоит переключиться с творческой работы на монотонную и сложную. Придется подключить всю свою внимательность и осторожность, чтобы решить самые непростые задачи, которые накопились со временем. Эксперты советуют придерживаться планов и не делиться ими с окружающими.

Возможно, придется принимать сложные решения. Если время будет поджимать, не стоит полагаться на шестое чувство или советы окружающих. Только ваш собственный жизненный опыт будет очень важен. Заговоры от лени и апатии помогут не перегореть в самый ответственный момент, сохранив желание двигаться вперед.

Астрологи настоятельно рекомендуют доводить дела до конца. Очень полезно будет почаще оставаться дома, не выезжать за город или из страны. Во время обратного движения Меркурия не желательно совершать крупные покупки.

Будут и позитивные моменты. Например, эта планета в состоянии ретроградности помогает увидеть свою жизнь со стороны, сделать положительные выводы относительно тех или иных поступков, совершенных ранее. Также можно будет понять, кто из окружения является другом и соратником, а кому интересна лишь личная выгода. Для этого можно сделать доброе дело, а потом просто подождать ответной реакции. Настоящие друзья не оставят вашу доброту без внимания.

Полезно будет также узнать и обо всех остальных периодах ретроградности Меркурия и остальных планет в 2020 году. Если заранее начать готовиться к астрологическим событиям, они не станут для вас сюрпризом. Оставайтесь на волне позитива с 17 февраля по 10 марта.