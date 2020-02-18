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18 февраля - приметы и обряды в День Агафьи
18 февраля - приметы и обряды в День Агафьи

18 февраля - приметы и обряды в День Агафьи

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18 февраля - приметы и обряды в День Агафьи
07:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Православная церковь в этот день чтит мученицу Агафью, погибшую в 251 году при императоре Декии.

Традиции на 18 февраля

Мученица Агафья почиталась как покровительница домашнего скота, оберегающая его от болезней. Считалось, что в этот день по селам ходит коровья смерть - злое существо, убивающее коров. Ее представляли в облике старухи в белом саване или отвратительной женщины с руками-граблями, иногда - вместо скелета животного. Она обладала способностью обращаться в различных животных черного цвета, считали, что она нередко принимает облик черного теленка, собаки или коровы и, разгуливая между стадами, заражает их болезнью. Считалось, что коровья смерть не может сама войти в село, ее обязательно надо завезти вместе с товарами, обозами и так далее.

Помочь справиться с коровьей смертью может только опахивание. Решив опахать село, женщины и девушки тайно собирались ночью в одних только белых рубахах, с распущенными волосами. Они впрягались в соху и проводили ею борозду вокруг деревни, откидывая землю или снег в сторону, противоположную деревне, на перекрестках чертили кресты. Соху могла везти девица безукоризненного образа жизни - соблюдение целомудрия было одним из основных условий, поэтому отдавали предпочтение либо девушке, либо вдове.

Участницы обряда поднимали сильный шум, стучали сковородами, заслонками, кочергами, щелкали кнутами, иногда даже палили из ружей. В руках несли помело, иногда одна из участниц как бы ехала на нем. Брали с собой пучки лучины, которые потом зажигали, сухие липовые чурки, банные веники без листьев, свечи и ладан в кадиле или горшке с раскаленными углями. Опахивали деревню с такими словами:

"Выйди вон, выйди вон, из подмета, из села! Мы идем, мы идем, девять девок, три вдовы, со ладаном, со свечьми, со горячей золой! Мы огнем тебя сожжем, кочергой загребем, помелом заметем, попелом забьем! Выйди вон, выйди вон!" После окончания обряда зарывали в землю черную кошку, петуха или собаку. С окончанием обряда женщины расходились по домам суверенностью, что за обведенную черту вокруг селения не может пробраться коровья смерть. Горе тому животному, которое попадалось в это время навстречу неистовым женщинам: его убивали без пощады, предполагая, что в образе его скрывалась коровья смерть. В хлевах вешали старые лапти, пропитанные дегтем.

На Агафью поминают отошедших в мир иной отцов-прадедов. В этот день, третий после Сретения, внимательно следили за погодой: если было тепло, то больших холодов не предвиделось. Мороз в этот день предвещает дружную весну, сухое и жаркое лето. Агафью считали заступницей от пожара и в этот день освящали в церкви хлеб с солью. Если случался пожар, его бросали в огонь или в поле, чтобы огонь подальше ушел.

В некоторых областях считали, что в этот день вылетают из ада нечистые духи в облике птиц и заглядывают в печные трубы, и горе тому дому, где не примут мер предосторожности: демоны поднимут весь дом вверх дном, все перебьют и переколотят, хозяевам придется покинуть дом. Поэтому с вечера закрывали трубы крепко-накрепко, замазывали глиной, на загнетках покуривали чертополохом; никто не спал ночью, от малого до большого.

К этому дни в неурожайные годы кончались корма, и по крестьянским домам начинал ходить мор - голодуха.

Приметы и поверья

Если погода теплая, то сильных морозов уже не будет.

Знаменательные события в истории: 18 февраля 2020 года

Мороз в этот день – к жаркому и засушливому лету.

Сон, приснившийся в ночь на 18 февраля, исполнится в течение 20 дней. О том, что вам приснилось, никому не рассказывайте. А вот сновидение, увиденное днем на Агафью Коровницу, исполнится только через год. Сообщать об увиденном в царстве Морфея тоже никому не стоит.

Люди, родившиеся 18 февраля, обладают даром понимать домашних животных. Им подходят оникс, турмалин и халцедон.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 17 февраля, Агафья Коровница, Голодуха, Поминальница, День Агафьи.
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