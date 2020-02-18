Скачать
Вторник, 18.02.2020

"Дия. Цифровое образование": Минцифры запустило социальную рекламу (Видео)

Министерство цифровой трансформации запустило социальную рекламу о платформе "Дия. Цифровое образование". Об этом сообщает пресс-служба министерства. "Социальный видеоролик демонстрирует, что владение цифровыми навыками позволяет жить в стране более комфортно и счастливо. Также видеоролик информирует о национальной онлайн-платформе "Дия. Цифровое образование" – удобный и доступный сервис, где можно бесплатно получить или улучшить свои цифровые навыки", - говорится в сообщении. Отмечается, что к проекту "Дия. Цифровое образование" присоединились библиотеки, которые будут помогать освоить цифровые навыки и придумали хэштег #cyfra_library в соцсетях, чтобы делиться достижениями проекта. "Именно библиотеки стали первыми офлайн-хабами проекта "Дия. Цифровое образование". 11 января 2020 года был подписан меморандум между Министерством цифровой трансформации и Украинской библиотечной ассоциацией, благодаря которому около 6 000 компьютеризированных библиотек по всей стране присоединяются к проекту. Библиотеки демонстрируют значительный энтузиазм, предоставляют всем желающим доступ к кациональной онлайн-платформе и помогают овладеть цифровыми навыками", - отметили в министерстве. Планируется, что ролик будет распространяться на национальном и региональном телевидении, в сети кинотеатров и в интернете.
Фото: Фейсбук
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Социальная реклама, Минцифры, Дия. Цифровое образование, cyfra_library.
13:03 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь