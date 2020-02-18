"Дия. Цифровое образование": Минцифры запустило социальную рекламу (Видео)

Министерство цифровой трансформации запустило социальную рекламу о платформе "Дия. Цифровое образование". Об этом сообщает пресс-служба министерства. "Социальный видеоролик демонстрирует, что владение цифровыми навыками позволяет жить в стране более комфортно и счастливо. Также видеоролик информирует о национальной онлайн-платформе "Дия. Цифровое образование" – удобный и доступный сервис, где можно бесплатно получить или улучшить свои цифровые навыки", - говорится в сообщении. Отмечается, что к проекту "Дия. Цифровое образование" присоединились библиотеки, которые будут помогать освоить цифровые навыки и придумали хэштег #cyfra_library в соцсетях, чтобы делиться достижениями проекта. "Именно библиотеки стали первыми офлайн-хабами проекта "Дия. Цифровое образование". 11 января 2020 года был подписан меморандум между Министерством цифровой трансформации и Украинской библиотечной ассоциацией, благодаря которому около 6 000 компьютеризированных библиотек по всей стране присоединяются к проекту. Библиотеки демонстрируют значительный энтузиазм, предоставляют всем желающим доступ к кациональной онлайн-платформе и помогают овладеть цифровыми навыками", - отметили в министерстве. Планируется, что ролик будет распространяться на национальном и региональном телевидении, в сети кинотеатров и в интернете.