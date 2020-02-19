19 февраля - приметы и обряды в День Вукола

Новости Украины:Его называют первым епископом, который служил в Малой Азии, где он проповедовал христианство.

Традиции на 19 февраля

В народе говорили: на святого Вукола телятся жуколы (так называли коров и телят, рождающихся в феврале). Главной заботой в это время становился благополучный отел коровы. Она действительно была кормилицей всей семьи, поэтому и говорилось: корова на дворе - харч на столе. Неприхотливую корову называли солощей. Про такую говорили: солощая корова два века доит.

Немало сложилось любопытных примет, связанных с отелом коров. Например, считали: если корова выменеет с задних вымей - принесет бычка, если с передних - телочку. Если корова принесет двойню одномастных - к добру, а коли разномастных - к худу. Куда стельная корова головой ложится: на полдень или на полночь - тогда и отелится.

По истечении двенадцати удоев после отела, когда пройдет молозиво и молоко сделается годным к употреблению, варят молочную некрутую кашу. Старшая хозяйка в доме обкладывает сеном горшок каши и ставит в чашку с овсом. Потом трижды приподнимает чашку над головой, приговаривая: "На сто бычков! На тысячу телушек!" Затем снимают приволоку - пенку - и едят кашу. Этот обряд моления молока совершают перед обедом. Сено и овес отдают телку и корове, а приволоку - только теленочку.

В день святого Вукола крестьянки особенно усердно молились, чтобы приметы складывались самым благоприятным образом.

Приметы 19 февраля

Морозы усилились – к бурной весне.

Если птицы на верхушки деревьев садятся – будет тепло.

Оттепель в этот день – к плохому удою у коров.