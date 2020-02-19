Масленица 2020: традиции празднования наших предков

Новости Украины:Масленица относится к тем славянским праздникам, которые видоизменялись с течением времени, но не утратили своего очарования.

Долгожданное празднование Масленичной недели в 2020 году начнется с 24 февраля и продлится до 1 марта. В этот период не только соблюдают современные традиции, но и вспоминают заветы предков, которые и по сей день помогают привлекать в жизнь благополучие.

Масленичная неделя для многих — время забав, однако наши предки более строго относились к соблюдению традиций и неукоснительно следовали им для того, чтобы в жизни не было места бедам и горестям. Эксперты рекомендуют познакомиться с тем, как праздновали Масленицу славяне, чтобы не только почтить их память, но и использовать мудрость многих поколений себе во благо.

Масленица глазами наших предков

Еще до прихода христианства наши предки отмечали уход зимы, радуясь завершению морозов и готовясь к полевым работам. Солнцу поклонялись, принимая его за одушевленное существо, задабривали его, а также кланялись своим богам, приветствуя Живу и прогоняя Мару. Поворот на весну считался ответственным временем, когда можно было изменить жизнь к лучшему и попрощаться со всем плохим, оставив его на откуп зиме.

С приходом христианства Масленица видоизменилась, и в современном мире этот праздник считается временем прихода весны, забав и вкусных угощений, предшествующих строгому посту. Тем не менее традиции наших предков живы, и их соблюдение по-прежнему помогает людям привлекать в жизнь позитив. Многие по-прежнему пекут блины, которые в прежние времена символизировали не только Солнце и приход настоящей весны, но и служили способом заботы о душах предков. Некоторые проводят шуточные сражения, показывая молодецкую удаль, но не отдают себе отчета в том, что наши предки устраивали показательные выступления в надежде завоевать сердца первых красавиц и рукодельниц. Повсеместно сжигают чучело, прощаясь с зимой, и, как в давние времена, оставляют в огне горести, обиды и все, что мешает личному счастью.

Масленичная неделя: традиции по дням

В прежние времена Масленицу отмечали целых восемь дней, но с приходом христианства праздник видоизменился и «ужался» на один день. Тем не менее каждый из дней Масленичной недели по-прежнему носит те же названия, и все так же соблюдаются основные традиции, хоть и не в полном объеме.

В понедельник, названный Встречами, молодые замужние дамы обязательно приходили в родительский дом, а вечером к ним наведывались родственники мужа. Вместе за одним столом обсуждали будущее празднование, договаривались о приготовлении лакомств, которых должно быть в изобилии. Родственные узы почитались, поэтому праздник не обходился без огромного количества гостей, которых нужно было накормить от всей души, привлекая тем самым благо в дом.

Вторник или Заигрыш — время смотрин, когда в дома приглашали сватов, договаривались о будущем детей, выбирали дату свадьбы и благословляли влюбленных на союз. В этот день радовались и устраивали гуляния, веря, что грусть и тоска ведут к нищете и проблемам. Тем девушкам и парням, что засидятся дома, пророчили одинокую жизнь без возможности обзавестись семьей.

Среда, названная Лакомкой, — время для привечания дорогих гостей. Тещи с раннего утра хлопотали по хозяйству, готовя всевозможные угощения, чтобы попотчевать своих зятьев. Сладкие, пышные и румяные блины сулили хозяйкам добрый год, а довольные зятья по традиции в скором времени дарили тещам крепких внучат, продолжая род и приумножая богатства.

Четверг, или Разгул, открывал так называемую Широкую Масленицу, когда люд выходил из домов и устраивал общие гуляния. В деревнях и селах ставили широкие столы, ждали званых и незваных гостей, развлекались и веселились, привечая весну. В это время молодые люди показывали приглянувшимся девушкам свою молодецкую удаль, красуясь и надеясь, что их выберут для создания семьи. От мала до велика народ катался на горках, с хохотом летя по крутым холмам, пел песни, кланялся солнышку и зазывал тепло для начала полевых работ. Каждое действие и каждая поговорка — радостная весть о завершении холодов, надежда на богатый урожай и добрый год без неприятных происшествий.

Пятничный день, прозванный Тещиными вечорками, — это день, в который зятья зазывали в гости тещ. Их потчевали и просили поделиться с молодухами премудростями по ведению хозяйства и воспитанию детей. Вечером родня вновь собиралась за общим столом, чтобы поделиться друг с другом новостями. Мудрые старшие давали наставления молодым, чтобы те могли встать на ноги и приумножить свои богатства благодаря труду и умению уживаться с близкими, не отказывая в помощи всем, кто попал в беду. Традиция собираться семьями пробуждала защиту рода и укрепляла связи, что позволяло выстоять в голодные годы и вместе преодолеть любые невзгоды.

Субботний день носит название Золовкиных посиделок. В этот день невестки звали в гости замужних сестер мужей, одаривали их подарками и всячески задабривали, чтобы семья супруга приняла нового члена семьи. Незамужние собирались отдельно, гадали и ворожили, привлекая любовь и гадая о том, скоро ли им улыбнется счастье.

Воскресный день — проводы Масленицы. Это время прощения и прощания, когда каждый просит простить его за неблагочестивые поступки, а также сам прощает всех, кто вольно или невольно причинил боль. В воскресный день жгли чучело Масленицы, а также выносили старые перины, чтобы сжечь солому из них, прощаясь с болезнями и недугами. Сжигали на ритуальном костре и вещи больных людей, чтобы те поскорее выздоровели. Огонь имел огромное значение в славянской культуре, нес очищение и освобождение, поэтому масленичные костры горели до самого утра, пожирая прошлую жизнь, сломанный инвентарь, старую утварь и прочие вещи, которые больше не понадобятся.

Масленичная неделя празднуется по сей день, а значит, в скором времени каждый сможет последовать заветам предков и за масленичную неделю успеть попрощаться со всем лишним и отжившим, привлечь в жизнь удачу, найти любовь всей жизни и исполнить заветные желания.