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Эвакуация украинцев из Китая: не все попали на борт

Эвакуация украинцев из Китая: не все попали на борт
21:03 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:На борт из Китая не допустили трех украинцев, у которых диагностировали острую распираторную инфекцию.

Эвакуация граждан Украины и нескольких иностранцев из Китая, за которыми вылетел самолет, проходит в штатном режиме.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Правительственный портал.

"Эвакуация проходит в штатном режиме. Правительство имеет четкий план и мы его выполняем. К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции", - сказал Ляшко.

По его словам, на этапе осмотра китайскими медиками не допущено на борт 4 человека, 3 из них украинцы и 1 - иностранка. После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный осмотр.

МИД Украины: На эвакуацию в Ухане явились все заявленные граждане

Как отмечается, всего на борт допущено 73 человека, после прибытия они будут размещены в обсервацию в определенном правительством объекте.

Также сообщается, что те, кого не допустили к эвакуации, находятся под наблюдением китайских врачей и находятся на постоянной связи с консульской службой.

"Прошу не создавать панику, сохранять здравый смысл и понимание, что в любой ситуации нужно оставаться людьми. Там могли оказаться каждый из нас или дорогой нам человек. Мы забираем людей, которые и так переживают непростой период. Среди эвакуированных семья из 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Наш долг - забрать их и создать максимально комфортные условия. Это касается не только организации перелета и обустройства их быта, но и принятия их другими украинцами. Неужели в такой большой стране нет места для менее сотни граждан, оказавшихся в сложной ситуации?", - отметил Ляшко.

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Китай, Эвакуация, МИД Украины, Ухань.
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