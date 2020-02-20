Телевещание на оккупированных территориях: МКМС запустило конкурс на пост главы канала

Новости Украины:Бородянский заявил о конкурсе на пост главы телеканала для оккупированных территорий.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность руководителя телеканала, который будет вещать на оккупированные территории.

Об этом Бородянский сказал в эфире hromadske.ua.

Министр рассказал, что конкурс на должность руководителя этого телеканала не был объявлен из-за бюрократических процедур, связанных с реорганизацией министерства.

"Сегодня я подписал соответствующий документ, (конкурс - ред.) будет объявлен", - отметил Бородянский.

Он добавил, что только 19 февраля узнал из СМИ о привлечении ведущих телеканала "112 Украина" к консультированию нового украинского телеканала для жителей оккупированных территорий.

По его словам, МКМС не вмешивается в операционную деятельность телеканала, не указывает, кого стоит нанимать на работу.

В то же время министр на вопрос о том, считает ли он нормальной ситуацию, когда государственный канал консультируют работники "112 Украина", которые, по мнению журналиста, занимаются антиукраинской деятельностью, ответил: "Если люди занимались антиукраинской деятельностью, то они должны нести за это наказание и не имеют права работать в органах государственной власти".

Как сообщалось, в среду, 19 февраля, бывшая журналистка UATV Анастасия Федченко заявила в Facebook о том, что ведущие телеканала "112 Украина" Полуев и Степанец стали консультантами канала для временно оккупированных территорий, который создается вместо телеканала иновещания UATV. По ее словам, из-за этого уволились две трети коллектива UATV.

Ранее Бородянский заявлял о том, что новый украинский телеканал для жителей оккупированных территорий планируется запустить в эфир с 1 марта.

Планируется, что это будет развлекательно-информационный канал.

Президент Украины Владимир Зеленский еще накануне президентских выборов говорил о необходимости "сделать мощный русскоязычный канал и начать серьезную информационную войну". О создании украинского канала, "который бы вещал для всего русскоязычного мира", впоследствии говорил и заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.