Скачать
Четверг, 20.02.2020
Евродепутат об эскалации на Донбассе: ЕС должен дать мощный и решительный ответ
Евродепутат об эскалации на Донбассе: ЕС должен дать мощный и решительный ответ
Обострение на Донбассе: Франция обратилась к России
Обострение на Донбассе: Франция обратилась к России
"Аталанта" уверенно обыграла "Валенсию", "Тоттенхэм" уступил "Лейпцигу"
"Аталанта" уверенно обыграла "Валенсию", "Тоттенхэм" уступил "Лейпцигу"
Колонизация космоса: в Калифорнии строят лазер для связи с Марсом
Колонизация космоса: в Калифорнии строят лазер для связи с Марсом

Телевещание на оккупированных территориях: МКМС запустило конкурс на пост главы канала

Телевещание на оккупированных территориях: МКМС запустило конкурс на пост главы канала
03:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МКМС

Новости Украины:Бородянский заявил о конкурсе на пост главы телеканала для оккупированных территорий.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность руководителя телеканала, который будет вещать на оккупированные территории.

Об этом Бородянский сказал в эфире hromadske.ua.

Министр рассказал, что конкурс на должность руководителя этого телеканала не был объявлен из-за бюрократических процедур, связанных с реорганизацией министерства.

"Сегодня я подписал соответствующий документ, (конкурс - ред.) будет объявлен", - отметил Бородянский.

Он добавил, что только 19 февраля узнал из СМИ о привлечении ведущих телеканала "112 Украина" к консультированию нового украинского телеканала для жителей оккупированных территорий.

По его словам, МКМС не вмешивается в операционную деятельность телеканала, не указывает, кого стоит нанимать на работу.

Обострение на Донбассе: Франция обратилась к России

В то же время министр на вопрос о том, считает ли он нормальной ситуацию, когда государственный канал консультируют работники "112 Украина", которые, по мнению журналиста, занимаются антиукраинской деятельностью, ответил: "Если люди занимались антиукраинской деятельностью, то они должны нести за это наказание и не имеют права работать в органах государственной власти".

Как сообщалось, в среду, 19 февраля, бывшая журналистка UATV Анастасия Федченко заявила в Facebook о том, что ведущие телеканала "112 Украина" Полуев и Степанец стали консультантами канала для временно оккупированных территорий, который создается вместо телеканала иновещания UATV. По ее словам, из-за этого уволились две трети коллектива UATV.

"Дело украинских диверсантов": Денисова поделилась хорошей новостью

Ранее Бородянский заявлял о том, что новый украинский телеканал для жителей оккупированных территорий планируется запустить в эфир с 1 марта.

Планируется, что это будет развлекательно-информационный канал.

Президент Украины Владимир Зеленский еще накануне президентских выборов говорил о необходимости "сделать мощный русскоязычный канал и начать серьезную информационную войну". О создании украинского канала, "который бы вещал для всего русскоязычного мира", впоследствии говорил и заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минкульт, Оккупированный Крым, ОРДЛО, Владимир Бородянский, МКМС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эвакуация украинцев из Китая: не все попали на борт
02 Украинское правительство планирует изменить регламент своей работы
03 Загороднюк прокомментировал эскалацию на Донбассе
04 Почему мы поправляемся: неожиданная причина
05 Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире активно лечат коронавирус
В мире активно лечат коронавирус
В Иране подтвердили две смерти от COVID-19
В Иране подтвердили две смерти от COVID-19
Кабмин ликвидировал Нацкомитет по промразвитию
Кабмин ликвидировал Нацкомитет по промразвитию
Рецепт дня: Жареная печень с яблоками и луком
Рецепт дня: Жареная печень с яблоками и луком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь