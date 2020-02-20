Последнее Новолуние зимы-2020: каким будет начало весны

Новости Украины:Эксперты расскажут вам о том, как провожать зиму и на что надеяться в начале марта.

Последнее Новолуние зимы считается всегда особенным. Именно по нему астрологи оценивают то, каким будет начало весны.

Чтобы знать больше полезной информации о начале весны, важно оценивать период целиком. Воспользуйтесь помощью гороскопов и лунного календаря, чтобы составить о начале весны правильное мнение.

Особенности последнего Новолуния февраля

Последнее обновление лунного диска намечено на 23 февраля. Пройдет оно под эгидой Рыб. Это очень хороший Знак Зодиака, так как он ассоциируется с весной, с расцветом чувств и творческой энергии. Более того, весна начинается под действием Солнца в том же Знаке, что лишь положительно дополняет сложившуюся картину.

Новая Луна в Рыбах — это хорошее сочетание стихии Воды со спокойствием. Это говорит о том, что весна начнется быстро и позитивно. Мысли о зиме уйдут прочь, появится больше оптимизма, веры в себя, ярких эмоций. Нас ждут победы в любовной сфере, в деньгах. На первые дни марта нужно будет планировать максимальную самоотдачу.

Финансы и работа в начале весны

В финансовой сфере весна будет удачной, особенно для тех, кто занят в сфере креатива и искусства. Последнее Новолуние даст толчок к развитию творческих способностей, памяти, что благоприятно отразится на продуктивности всех, кто работает интеллектуально.

Рыбы — Знак доброты, поэтому начало весны пройдет под эгидой позитивного общения. Можно заключать важные договоры, подписывать бумаги, брать деньги в долг и давать взаймы. Влюбленным и семейным Рыбам можно отправляться за покупками вместе с близкими, планировать походы по магазинам, грандиозные покупки, подарки.

Если в конце февраля или в начале марта не удастся спланировать дела и придумать, чем можно заняться или как расширить сферу влияния, то не стоит расстраиваться. Можно двигаться вперед, следуя за интуицией. Развить шестое чувство и скрытые способности помогут специальные упражнения.

Любовь и общение в конце февраля и начале марта

В этом направлении всем нам тоже должно повезти. Это будет яркое время для планирования совместного отдыха, смены обстановки. Отличные идеи могут посетить тех, кто находится в поисках любви — можно запланировать неординарное свидание в необычном месте. Это поможет удивить человека и произвести на него отличное впечатление.

Также на начало весны можно планировать общение с друзьями, встречи с дальними родственниками. Эксперты советуют съездить в другой город, чтобы навестить близких, сделать кому-нибудь приятный сюрприз. Также полезно поменять свое мнение относительно тех, с кем отношения зашли в тупик. Пришло время попросить прощения или простить того, кто вас обидел, а если кредит доверия исчерпан, старые связи пора отпустить.

Начало весны — время денежного роста, открытости и любви. Это великолепный этап для смены приоритетов и жизненных преобразований. Не бойтесь жить в полную силу в начале марта и планировать на это время самые амбициозные дела.