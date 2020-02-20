У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления

Новости Украины:Имя Александр широко распространено по всему миру, в большинстве своём благодаря христианству.

Имя Александр имеет греческое происхождение. В современном переводе означает "защитник", более ранние версии трактовки - "оберегающий муж", в значении "мужчина", а не "супруг". Во многих языках "мужчина" идентичен понятию "человек", поэтому имени Александр также стали приписывать и это значение.

В некоторых европейских странах, таких как Швеция, Украина, это имя в десятке фаворитов среди мужских имён. Этой же тенденции придерживаются и США. Во многих странах Европы имя Александр держится в 20-ке рейтинга самых популярных мужских имён.

Имя Александр может видоизменять своё звучание – так, в Англии довольно часто можно его услышать через букву "з" - Алекзандер, через "о" на Украине (Олександр). В некоторых странах будет потеряна "к" - Алехандро (Испания), Аллессандро (Италия). "Якают" в Белоруссии – Аляксандр, говорят через "ш" в Португалии - Алешандре, Алешандрию. Александр трансформируется в Шандор в Венгрии, в Ирландии это Аластар, довольно близкое произношение в Шотландии – Аластер. Довольно часто встречается произношение имени с добавлением "е" - Александер (Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Норвегия), с "а" - Александар (Сербия).

Несмотря на многообразие вариантов у имени много и других производных форм, которые получили самостоятельную жизнь в определённых странах. На Украине – Олесь, Лесь, в Англии, США – Алек, в Италии – Сандро, среди мусульман употребляют свой вариант имени - Искандер.

У мужского имени Александр есть парное женское имя – Александра. Женское имя не уступает мужскому в широте распространения, и к тому же имеет большее количество производных форм, ставших самостоятельными именами. Наиболее известные – Сандра, Александрия, Александрина, Александрин, Сандрина, Лизандра, Аластрина, Алистрина, Алекса, Олеся, Леся.

Обладатель имени Александр очень уверенный, общительный и жизнерадостный мужчина. Его некоторая легкомысленность делает его симпатичным человеком, который знает, что у него большое сердце, добрая душа, и что сам он обладает определённой харизмой. Это знание не портит его, а только укрепляет. Это чрезвычайно приспосабливаемый человек, Александр быстро может освоиться и чувствовать себя непринужденно повсюду, куда бы он ни пошел.

Несмотря на его любовь к уединённому и спокойному отдыху, он не лишён активности, не избегает общения и компаний. Александр любит грамотную беседу, болтовня по пустякам его не сильно интересует, но он может поддержать и её, хотя без особого восторга. Этот мужчина любит общаться, предпочитает тех, у кого можно чему-то обучиться, поэтому легко находит общие темы разговора практически с любым собеседником, и почти наверняка со временем овладеет искусством убеждения.

У Александра острый ум, преобладает стратегическое мышление, хотя тактические подходы он прекрасно умеет просчитывать, но не считает их основополагающими. Он видит картину в целом, время от времени может казаться неглубоким и самоуверенным, но всё равно испытывает трудности в достижении целей. Такие качества, как напористость и уверенность, придают Александру властности, и это помогает ему быть хорошим руководителем, способным вести за собой людей.

Александр очень приятный, нежный кавалер, но не ждите от него романтики и ярких эмоций. Он скуп на эмоции "на людях", только при очень близком и личном общении можно увидеть его чувственную натуру, ощутить на себе его эмоциональные всплески. Разум преобладает над эмоциями у этого мужчины.

Поздравления

Желаю, чтоб горе тебя обходило,

Здоровье никогда не подводило,

Чтоб всё получилось, что ты пожелаешь,

Чтоб мир не увидел, как ты заскучаешь.

Ты самый отважный и преданный друг,

Пусть будет твоим — что захочешь вокруг.

Ты гордость и радость, надежда наша,

Прими поздравления, любимый наш Саша!

Прекрасных дней наполненных любовью,

Я Александру пожелать хочу.

Чтобы к нему рекой текло богатство,

Большой удачи пожелаю я ему.

Пусть звезды освещают путь на темных тропах,

В песках болезней не увязнет пусть судьба.

Я долголетия тебе желаю, друг мой,

Пускай исполнится заветная мечта.

Такое известное, звучное имя,

Его у тебя уж никто не отнимет.

Ты символ свободы и смелости, силы,

Главное, чтоб та, что хочешь любила.

Тебе, Александр, желаем успеха,

И в доме твоем много детского смеха.

Хотим, чтоб сбылись пожелания наши,

Здоровья тебе и везения, Саша.

Прочитай же поздравок,

Здесь совсем немного строк.

Для тебя он пожеланье,

В уважении признанье.

Александр, ты — на страже,

"Крепость", — про тебя мы скажем.

Светел, привлекателен,

Честен, обаятелен.

Пожеланье — не секрет:

Радостных и долгих лет,

Дружной, преданной семьи,

Чтоб сбылись мечты твои!

Александр, поздравляю,

И желаю Вам всех благ.

Неба ясного желаю

И веселья просто так.

Пусть Ваш праздник будет ярким,

Пусть всё радует вокруг.

Принимайте же подарки,

Что в коробках Вас так ждут!

Будьте счастливы, богаты,

Пусть во всем успех Вас ждет.

Пусть благоволит удача

Рука об руку идет.