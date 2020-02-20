У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления

Имя Александр имеет греческое происхождение. В современном переводе означает "защитник", более ранние версии трактовки - "оберегающий муж", в значении "мужчина", а не "супруг". Во многих языках "мужчина" идентичен понятию "человек", поэтому имени Александр также стали приписывать и это значение.
В некоторых европейских странах, таких как Швеция, Украина, это имя в десятке фаворитов среди мужских имён. Этой же тенденции придерживаются и США. Во многих странах Европы имя Александр держится в 20-ке рейтинга самых популярных мужских имён.
Имя Александр может видоизменять своё звучание – так, в Англии довольно часто можно его услышать через букву "з" - Алекзандер, через "о" на Украине (Олександр). В некоторых странах будет потеряна "к" - Алехандро (Испания), Аллессандро (Италия). "Якают" в Белоруссии – Аляксандр, говорят через "ш" в Португалии - Алешандре, Алешандрию. Александр трансформируется в Шандор в Венгрии, в Ирландии это Аластар, довольно близкое произношение в Шотландии – Аластер. Довольно часто встречается произношение имени с добавлением "е" - Александер (Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Норвегия), с "а" - Александар (Сербия).
Несмотря на многообразие вариантов у имени много и других производных форм, которые получили самостоятельную жизнь в определённых странах. На Украине – Олесь, Лесь, в Англии, США – Алек, в Италии – Сандро, среди мусульман употребляют свой вариант имени - Искандер.
У мужского имени Александр есть парное женское имя – Александра. Женское имя не уступает мужскому в широте распространения, и к тому же имеет большее количество производных форм, ставших самостоятельными именами. Наиболее известные – Сандра, Александрия, Александрина, Александрин, Сандрина, Лизандра, Аластрина, Алистрина, Алекса, Олеся, Леся.
Обладатель имени Александр очень уверенный, общительный и жизнерадостный мужчина. Его некоторая легкомысленность делает его симпатичным человеком, который знает, что у него большое сердце, добрая душа, и что сам он обладает определённой харизмой. Это знание не портит его, а только укрепляет. Это чрезвычайно приспосабливаемый человек, Александр быстро может освоиться и чувствовать себя непринужденно повсюду, куда бы он ни пошел.
Несмотря на его любовь к уединённому и спокойному отдыху, он не лишён активности, не избегает общения и компаний. Александр любит грамотную беседу, болтовня по пустякам его не сильно интересует, но он может поддержать и её, хотя без особого восторга. Этот мужчина любит общаться, предпочитает тех, у кого можно чему-то обучиться, поэтому легко находит общие темы разговора практически с любым собеседником, и почти наверняка со временем овладеет искусством убеждения.
У Александра острый ум, преобладает стратегическое мышление, хотя тактические подходы он прекрасно умеет просчитывать, но не считает их основополагающими. Он видит картину в целом, время от времени может казаться неглубоким и самоуверенным, но всё равно испытывает трудности в достижении целей. Такие качества, как напористость и уверенность, придают Александру властности, и это помогает ему быть хорошим руководителем, способным вести за собой людей.
Александр очень приятный, нежный кавалер, но не ждите от него романтики и ярких эмоций. Он скуп на эмоции "на людях", только при очень близком и личном общении можно увидеть его чувственную натуру, ощутить на себе его эмоциональные всплески. Разум преобладает над эмоциями у этого мужчины.
Поздравления
Желаю, чтоб горе тебя обходило,
Здоровье никогда не подводило,
Чтоб всё получилось, что ты пожелаешь,
Чтоб мир не увидел, как ты заскучаешь.
Ты самый отважный и преданный друг,
Пусть будет твоим — что захочешь вокруг.
Ты гордость и радость, надежда наша,
Прими поздравления, любимый наш Саша!
Прекрасных дней наполненных любовью,
Я Александру пожелать хочу.
Чтобы к нему рекой текло богатство,
Большой удачи пожелаю я ему.
Пусть звезды освещают путь на темных тропах,
В песках болезней не увязнет пусть судьба.
Я долголетия тебе желаю, друг мой,
Пускай исполнится заветная мечта.
Такое известное, звучное имя,
Его у тебя уж никто не отнимет.
Ты символ свободы и смелости, силы,
Главное, чтоб та, что хочешь любила.
Тебе, Александр, желаем успеха,
И в доме твоем много детского смеха.
Хотим, чтоб сбылись пожелания наши,
Здоровья тебе и везения, Саша.
Прочитай же поздравок,
Здесь совсем немного строк.
Для тебя он пожеланье,
В уважении признанье.
Александр, ты — на страже,
"Крепость", — про тебя мы скажем.
Светел, привлекателен,
Честен, обаятелен.
Пожеланье — не секрет:
Радостных и долгих лет,
Дружной, преданной семьи,
Чтоб сбылись мечты твои!
Александр, поздравляю,
И желаю Вам всех благ.
Неба ясного желаю
И веселья просто так.
Пусть Ваш праздник будет ярким,
Пусть всё радует вокруг.
Принимайте же подарки,
Что в коробках Вас так ждут!
Будьте счастливы, богаты,
Пусть во всем успех Вас ждет.
Пусть благоволит удача
Рука об руку идет.