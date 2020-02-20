День Героев Небесной Сотни: Зеленский почтил память погибших Майдановцев (Фото)

Глава украинского государства Владимир Зеленский с супругой Еленой поучаствовали в церемонии чествования памяти Героев Небесной сотни в день их памяти.
Президент Украины и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве. Прозвучали поминальные колокола.
20 февраля – 6-я годовщина расстрелов на Майдане во время Революции достоинства.
С 18 февраля в Украине начали поминать трагические события на Майдане - в эти дни шесть лет назад началось резкое обострение противостояния.
Оно закончилось бойней на улице Институтской 20 февраля, где погибли десятки человек.
На следующий день, 21 февраля 2014 года, официальные власти Украины юридически признали жертвами погибших митингующих Майдана.