День Героев Небесной Сотни: Зеленский почтил память погибших Майдановцев (Фото)

1 Глава украинского государства Владимир Зеленский с супругой Еленой поучаствовали в церемонии чествования памяти Героев Небесной сотни в день их памяти.

2 Президент Украины и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве. Прозвучали поминальные колокола.

3 20 февраля – 6-я годовщина расстрелов на Майдане во время Революции достоинства.

4 С 18 февраля в Украине начали поминать трагические события на Майдане - в эти дни шесть лет назад началось резкое обострение противостояния.

5 Оно закончилось бойней на улице Институтской 20 февраля, где погибли десятки человек.