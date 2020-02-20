Скачать
Четверг, 20.02.2020
Граждане Украины вернулись из Уханя (Фото, Видео)
Граждане Украины вернулись из Уханя (Фото, Видео)
В Украине чтят память героев Небесной Сотни
В Украине чтят память героев Небесной Сотни
Уайлдер - Фьюри: названы судьи на реванш
Уайлдер - Фьюри: названы судьи на реванш
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 февраля

День Героев Небесной Сотни: Зеленский почтил память погибших Майдановцев (Фото)

Смотрите фото (7)
День Героев Небесной Сотни: Зеленский почтил память погибших Майдановцев (Фото)
10:34 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Президент Украины с женой установили лампадки на месте расстрела Героев Небесной сотни.

  • 1

    Глава украинского государства Владимир Зеленский с супругой Еленой поучаствовали в церемонии чествования памяти Героев Небесной сотни в день их памяти.

  • 2

    Президент Украины и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве. Прозвучали поминальные колокола.

  • 3

    20 февраля – 6-я годовщина расстрелов на Майдане во время Революции достоинства.

  • 4

    С 18 февраля в Украине начали поминать трагические события на Майдане - в эти дни шесть лет назад началось резкое обострение противостояния. 

  • 5

    Оно закончилось бойней на улице Институтской 20 февраля, где погибли десятки человек.

  • 6

    На следующий день, 21 февраля 2014 года, официальные власти Украины юридически признали жертвами погибших митингующих Майдана.

В Украине чтят память героев Небесной Сотни

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Майдан Незалежности, Майдан, Владимир Зеленский, Небесная сотня, 20 февраля, День Героев Небесной Сотни, Елена Зеленская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эвакуация украинцев из Китая: не все попали на борт
02 Граждане Украины вернулись из Уханя (Фото, Видео)
03 Итоги дня 19 февраля: эскалация на Донбассе и эвакуация украинцев из Китая
04 Почему мы поправляемся: неожиданная причина
05 Загороднюк прокомментировал эскалацию на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют 20 февраля: гривну ослабили после укрепления
Курс валют 20 февраля: гривну ослабили после укрепления
В Украине веет весной: прогноз погоды 20 февраля
В Украине веет весной: прогноз погоды 20 февраля
Коронавирус убил уже свыше 2 тысяч человек
Коронавирус убил уже свыше 2 тысяч человек
Как встречать Масленицу в 2020 году?
Как встречать Масленицу в 2020 году?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь