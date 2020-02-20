Жилье для сотен переселенцев: В Украине дали отчет за три года

Новости Украины:В Украине благодаря программе 70/30 временное жилье получили более 800 переселенцев.

За три года 800 переселенцев получили временное жилье благодаря программе 70/30. В 2020 году планируется обеспечить жильем еще 50 семей.

Об этом сказал заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Руслан Калинин во время презентации результатов исследования по ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине.

"У нас есть программа нашего министерства - программа предоставления субвенций 70/30. То есть, мы предоставляем 70% от общей стоимости жилья, и еще 30% предоставляет местная община. Таким образом, благодаря этой программе, за три года временное жилье получили 800 переселенцев. В целом бюджет за три года этой программы - 85 млн гривен. Я понимаю, что это не очень много, но 800 человек получили жилье. К 2020 году у нас заложено 20 млн гривен на финансирование этой программы, это также не очень много, примерно около 50 семей", - сказал Руслан Калинин.

По его словам, задача министерства - в ближайшее время распределить эти средства между регионами и внести изменения в бюджет 2020 года, и предусмотреть дополнительное финансирование программы.

"Хотели бы, чтобы это было хотя бы 80 млн", - отметил Руслан Калинин.

Он добавил, что в них уже есть заявок на 25 млн гривен, и заявки поступают каждый день.