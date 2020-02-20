Эвакуация украинцев: в "Голосе" требуют ежечасного брифинга от СНБО или МОЗ

Новости Украины:Наталья Пипа заявила, что СНБО или Минзднрав должны каждый час давать брифинг по ситуации с коронавирусом.

Совет национальной безопасности или Министерство здравоохранения должны каждый час давать брифинг и предоставлять обществу информацию о том, что делает государство для выявления и противодействия новому китайскому коронавирусу ввиду важности этого вопроса и во избежание массовой паники, считает народный депутат фракции "Голос" Наталия Пипа.

"Из-за того, что нет информации, люди паникуют. Всегда людей интересует больше, чем то, что явное. На самом деле блокируют (въезды в медучреждения, где могут расположить прилетевших из Китая граждан Украины - ред.) и на Львовщине, и в Тернопольской области, и в Полтавской области, в Киевской области также были подобные вещи", - сказала Пипа в четверг в комментарии журналистам.

Она уверена, что СНБО или Минздрав должны взять на себя роль информирования населения о текущей ситуации с коронавирусом в стране.

"Необходимо определить кто, СНБО или Минздрав, каждый час выходит и пять минут на брифинге объясняет, что сделано, что происходит, чтобы люди понимали, что сделано все необходимое. Если я, как народный депутат, который имеет контролирующую функцию, иду и везде пытаюсь спрашивать, соответственно людям и СМИ эту информацию еще сложнее получить", - добавила Пипа.