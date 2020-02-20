Геращенко рассказал подробности подготовки к эвакуации из Китая

Новости Украины:Антон Геращенко рассказал о добровольцах для эвакуации украинцев из Уханя.

Абсолютное большинство граждан поддерживает действия по эвакуации и спасению жизни и здоровья украинцев. Ни один пилот, врач или полицейский не отказался от участия в мероприятиях.

Об этом написал в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"На фоне истерии, охватившей небольшую, но активную часть наших сограждан, не могу не удержаться, чтобы не рассказать две короткие истории о том, как готовилась эвакуация наших сограждан с КНР", - написал Геращенко.

Он отметил, что первая история - самолет и экипаж.

"Когда директор авиакомпании SkyUp Александр Альба поручил подобрать добровольцев из числа летчиков и бортпроводников то реакция была следующая: "Мы поставили вопрос сотрудникам компании, кто хочет выполнить этот рейс. Как минимум 50% всех летчиков и бортпроводников вызвались. Они сказали, что это их работа и прямая обязанность. Таких добровольцев было в 5 раз больше, чем нужно было, чтобы совершить полет. Далее мы выбрали экипаж согласно их рабочих графиков. Всего на рейсе их было три. Ни одного отказа от сотрудников SkyUp не было", - написал Геращенко.

Вторая история, которую он описал - о врачах и полицейских, которые были нужны для сопровождения эвакуации.

"И в этом случае от добровольцев не было отбоя. Не смотря на то, что каждый, кто полетел спасать украинцев в КНР, должен провести 14 суток в карантине не было никого, кто бы отказался от этой почетной и ответственной миссии. К чему все это я здесь пишу? А для того чтобы народ Украины знал, что абсолютное большинство граждан поддерживает действия по эвакуации и спасению жизни и здоровья украинцев. Не надо судить всех наших сограждан по отвратительным поступкам немногих наших спровоцированных и экзальтированных соотечественников!" - резюмировал он.