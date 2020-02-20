Дело о незаконной растрате средств Минобороны направили на новое рассмотрение

Новости Украины:Апелляционная палата ВАКС постановила направить дело о незаконном завладении средств Минобороны на новое рассмотрение.

Сегодня в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда постановили направить дело по факту растраты средств Государственного бюджета Украины в особо крупном размере при закупке топлива для Министерства обороны Украины на рассмотрение со стадии предварительного судебного заседания, передает пресс-служба САП.

"Сегодня в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда состоялось рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение суда первой инстанции о возвращении обвинительного акта в уголовном производстве по факту растраты средств Государственного бюджета Украины в особо крупном размере при закупке топлива для Министерства обороны Украины на общую сумму более 58 млн гривен", - сообщили в САП.

В пресс-службе напомнили, что в ноябре 2019 года ВАКС вернул обвинительный акт прокурору. Не соглашаясь с указанным решением суда, прокурорами САП подана апелляционная жалоба.

"Апелляционная палата ВАКС согласилась с позицией прокуроров и постановила направить дело на новое рассмотрение со стадии предварительного судебного заседания", - говорится в сообщении.

Напомним, в указанном производстве обвиняются бывший заместитель министра обороны Украины, директор и работник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, служащий Департамента внутреннего аудита Минобороны, представитель ООО "Трейд Коммодити" в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, реальный конечный владелец ООО "Трейд Коммодити" - в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины.

Расследованием, которое проводили детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП, установлено, что вышеуказанные лица в 2016 году без предусмотренных законом оснований, путем подготовки и подписания дополнительных соглашений к договорам поставки горюче-смазочных материалов для нужд Минобороны, организовали повышение цен на нефтепродукты, в результате чего государству причинен ущерб на сумму свыше 58 млн гривен.