Дезинформаторы Кремля вновь "взялись" за дело MH17

Новости Украины:Прокремлевская машина дезинформации отчаянно пытается дискредитировать результаты работы по делу МН17.

В течение текущей недели кремлевские дезинформаторы вели отчаянную информационную атаку на дело самолета рейса MH17, сбитого российской ракетой в 2014 году, пытаясь «подготовиться» к началу международного суда в Гааге.

Об этом говорится в обзоре, опубликованном в четверг европейским изданием EUvsDisinfo, которое выходит под эгидой Европейской службы внешних действий, передает корреспондент Укринформа.

Это издание концентрирует внимание на раскрытии дезинформации, направленной против граждан Евросоюза.

«Через несколько недель, 9 марта, в судебном комплексе Гааги начнется уголовный процесс над четырьмя подозреваемыми в уничтожении самолета компании «Малайзийские авиалинии» рейса MH17. С приближением даты начала суда прокремлевская машина дезинформации отчаянно пытается дискредитировать результаты работы Совместной команды по расследованию (JIT), которая позволила подойти к этому суду», - говорится в публикации.

В частности, отмечается, что прокремлевские издания публиковали «сенсационные новости» на основе «новых утечек документов», которые якобы должны были доказать, что в районе крушения самолета не было зенитно-ракетной системы «Бук». Спикеры Кремля поспешили на основании этого обвинили международных следователей в сговоре против России (шаблонное обвинение, которое звучало на протяжении всей кремлевской кампании дезинформации вокруг дела MH17).

Вместе с этим «сенсационные находки» были почти немедленно опровергнуты независимыми российскими журналистами издания «Инсайдер». Они указали, что документы, на которые ссылаются кремлевские пропагандисты, никоим образом не противоречат выводам JIT. «Вишенкой на торте», отмечает EUvsDisinfo, стало сообщение о том, что учредителем непонятного издания, явившегося первоисточником обвинений в адрес JIT, оказался бывший сотрудник флагмана кремлевской дезинформации Russia Today.

«Это неистовое желание зацепиться за дезинформационную «соломинку» говорит о том, что прокремлевские СМИ начали «готовиться» к судебному процессу единственным известным для них способом, - искажая и искривляя факты. Они делали это годами: база данных EUvsDisinfo содержит почти 200 случаев дезинформации об уничтожении МН17 и расследовании вокруг него. На этой неделе мы добавили к этой базе еще несколько утверждений кремлевских изданий о том, будто суд вокруг MH17 будет показательным, будто Нидерланды саботируют суд, и будто спецслужбы Украины каким-то образом были причастны к катастрофе», - говорится в европейском издании.

«Вероятно, в течение следующих недель мы увидим рост объемов и усиление наглости прокремлевской дезинформации по делу МН17 и предстоящего суда. Но никакой поток дезинформации не может опровергнуть факт, что Нидерланды и Австралия признали Россию ответственной за применение ракетной системы «Бук», которая была использована для уничтожения самолета «Малайзийских авиалиний» и унесла почти 300 человеческих жизней», - добавили авторы публикации.

Другой главной темой российской дезинформации, в соответствии с анализом EUvsDisinfo, стала история Второй мировой войны. Из 12 случаев дезинформации, выявленных на текущей неделе, шесть касаются именно этой темы. При этом в центре информационной атаки кремлевских пропагандистов оставалась Польша.