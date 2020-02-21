Скалецкая уходит в карантин вместе с эвакуированными украинцами

Новости Украины:Зоряна Скалецкая намерена уйти на две недели в карантин вместе с эвакуированными украинцами.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая объявила о намерении уйти на две недели в карантин вместе с украинцами, эвакуированными из китайского города Ухань.

Об этом Скалецкая сообщила в Facebook.

"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу последующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную страну", - написала глава Минздрава.

По ее словам, правительство тщательно готовился к эвакуации и подготовило безопасные условия пребывания в обсервации, учтя все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию своих граждан из Китая.

Скалецкая заметила, что ее очень впечатлили паника и агрессия в отношении эвакуированных граждан.

"Прошу вас выразить им слова благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели ради безопасности нас всех", - подчеркнула министр.

Она также выразила надежду, что ее поведение будет способствовать успокоению ситуации и примирению.