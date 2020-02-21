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Эвакуация из Китая: Гончарук объяснил, почему было засекречено место для карантина

Эвакуация из Китая: Гончарук объяснил, почему было засекречено место для карантина
05:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:Алексей Гончарук о месте для карантина: Из соображений безопасности мы ограничили информацию.

В правительстве объяснили ограничения информации о месте размещения эвакуированных украинцев из Китая.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

По его словам, к таким действиям прибегли, чтобы избежать провокаций и из соображений безопасности.

"Из соображений безопасности мы ограничили информацию. Ведь не хотели, чтобы возникали лишние провокаций. Чтобы этим мог воспользоваться кто-то в ущерб нашим гражданам. Мы знаем, что Украина до сих пор находится фактически в состоянии войны. И извне, и внутри страны есть много сил, которые хотят навредить, использовать эту сложную операцию для провокаций. Поэтому из соображений безопасности было принято такое решение", - заявил Гончарук. 

Напоминаем, в Новых Санжарах местные жители с утра протестуют против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре "Новые Санжары" в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности. Сотрудники Госпогранслужбы оформили 94 человек, которые прибыли спецрейсом из Китая. На борту самолета - 22 члена экипажа и сопровождающего медперсонала, а также 72 пассажира.

Среди эвакуированных украинцев - семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. В 19:50 колонна автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами мимо протестующих людей в Новых Санжарах въехала на территорию санатория. Протестующие бросали камни в автобус камни. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец.

Всего прибыло семь автобусов. В связи с протестами местных жителей в Новые Санжары вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Он также сообщил, что там будет работать оперативный штаб правительства. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время событий в Новых Санжарах получили тяжелые ранения более 10 полицейских.

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Китай, Эвакуация, Ухань, Алексей Гончарук.
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