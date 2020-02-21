Скачать
Пятница, 21.02.2020
Гончарук о решении Скалецкой уйти на карантин: Это достойная позиция
Гончарук о решении Скалецкой уйти на карантин: Это достойная позиция
Аваков предположил, кто стоит за протестами в Новых Санжарах
Аваков предположил, кто стоит за протестами в Новых Санжарах
Шахтер обыграл Бенфику в первом матче плей-офф Лиги Европы
Шахтер обыграл Бенфику в первом матче плей-офф Лиги Европы
Выше, чем считалось ранее: антропогенные выбросы метана выросли
Выше, чем считалось ранее: антропогенные выбросы метана выросли

Гончарук: Эвакуированные из Китая люди прошли проверку, симптомов ОРВИ нет

Гончарук: Эвакуированные из Китая люди прошли проверку, симптомов ОРВИ нет
05:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Гончарук: Люди прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний.

Все эвакуированные из охваченного коронавирусом Китая в Новые Санжары Полтавской области "прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний. Люди в полной безопасности".

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает ТСН.

"Приехал сюда, чтобы убедиться, что все работает. Поговорили с людьми, которые находятся в санатории. Убедился, что здесь есть все необходимое. Объект находится под физической охраной и надзором медиков-инфекционистов. Ситуация под полным контролем правительства. На территории объекта для охраны людей остается 300 сотрудников Нацгвардии, еще 100 нацгвардейцев - в резерве. Нацполиция усилила патрулирование в регионе", - сообщил Гончарук.

Он уточнил, что "трое медицинских работников, которые находились с эвакуированными людьми во время полета, и в дальнейшем остаются с ними. Плюс с ними на территории места обсервации будет еще один медик. Непосредственно с размещенными ни персонал медцентра, ни окружающие контактировать не будут". 

Напоминаем, в Новых Санжарах местные жители с утра протестуют против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре «Новые Санжары» в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

Сотрудники Госпогранслужбы оформили 94 человек, которые прибыли спецрейсом из Китая. На борту самолета - 22 члена экипажа и сопровождающего медперсонала, а также 72 пассажира. Среди эвакуированных украинцев - семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. В 19:50 колонна автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами мимо протестующих людей в Новых Санжарах въехала на территорию санатория. Протестующие бросали камни в автобус камни. В одном из автобусов разбили стекло.

Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец. Всего прибыло семь автобусов. В связи с протестами местных жителей в Новые Санжары вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Он также сообщил, что там будет работать оперативный штаб правительства. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время событий в Новых Санжарах получили тяжелые ранения более 10 полицейских.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Эвакуация, Ухань, Алексей Гончарук, Новые Санжары.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков предположил, кто стоит за протестами в Новых Санжарах
02 Распространитель коронавируса: Ученые установили одну из причин
03 Почему при насморке заложена только одна ноздря: в чем причина
04 Как эвакуированных украинцев из Китая доправили в санаторий в Санжарах (Видео)
05 Вернулись из Китая 17 дней назад: Как чувствуют себя эвакуированные украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дезинформаторы Кремля вновь &quot;взялись&quot; за дело MH17
Дезинформаторы Кремля вновь "взялись" за дело MH17
Экс-советника Трампа приговорили к 40 месяцам тюрьмы
Экс-советника Трампа приговорили к 40 месяцам тюрьмы
В США назначили прокурора по делам Украины
В США назначили прокурора по делам Украины
Маленькая кухня: как эффективно использовать подоконник
Маленькая кухня: как эффективно использовать подоконник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь