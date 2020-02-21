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Пятница, 21.02.2020
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Скалецкая: При появлении симптомов коронавируса, больного отправят в инфекционную больницу

Скалецкая: При появлении симптомов коронавируса, больного отправят в инфекционную больницу
01:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Зоряна Скалецкая: В случае возникновения симптоматики связанной с коронавирусом, человека отправят в инфекционную больницу.

Если у кого-то из граждан, эвакуированных из Китая, обнаружат признаки заболевания, он будет отправлен в инфекционную больницу.

Об этом на брифинге в Новых Санжарах после заседания правительственного оперативного штаба сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает корреспондент Укринформа.

"Если мы говорим об оказании медицинской помощи в случае возникновения симптоматики связанной с коронавирусом, для этого есть инфекционные больницы, специально оборудованные, их повезут туда, где есть инфекционная больница", - отметила глава Минздрава.

Она подчеркнула, что в Ухане на борт самолета приняли только здоровых граждан, которые прошли медицинский осмотр перед посадкой.

Как сообщалось, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая объявила о намерении уйти на две недели в карантин вместе с украинцами, эвакуированными из китайского города Ухань.

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Все по теме:

Китай, Эвакуация, Ухань, Зоряна Скалецкая, Новые Санжары.
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