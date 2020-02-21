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Гончарук: Охрану санатория в Новых Санжарах обеспечат 300 нацгвардейцев

Гончарук: Охрану санатория в Новых Санжарах обеспечат 300 нацгвардейцев
06:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Кабмин

Новости Украины:Алексей Гончарук : Санаторий в Новых Санжарах будут охранять 300 сотрудников Нацгвардии.

Охрану санатория в Новых Санжарах, где размещены эвакуированные из КНР граждане, будут обеспечивать 300 сотрудников Нацгвардии.

Об этом рассказал Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания оперативного штаба Кабмина в Новых Санжарах, передает корреспондент Укринформа.

«На территории объекта для охраны людей остается 300 сотрудников Нацгвардии, еще 100 нацгвардейцев – в резерве. Полиция усилила патрулирование в регионе», - сообщил глава Кабмина.

Он заверил, что за эвакуированными гражданами будут постоянно присматривать медики-инфекционисты, и ситуация находится под полным контролем правительства.

Премьер также рассказал, что трое медицинских работников, которые находились с эвакуированными во время полета, останутся с ними. «Плюс с ними на территории места обсервации будет еще один медик», - добавил Гончарук.

При этом он подчеркнул, что непосредственно с размещенными в санатории людьми ни персонал медцентра, ни окружающие контактировать не будут: «Сделаем все возможное, чтобы люди чувствовали себя - как в санатории, так и за его пределами - безопасно».

Глава правительства отметил, что с самого начала мероприятия по эвакуации и размещению на карантин были спланированы правильно.

Напоминаем, 20 февраля в 11:50 в харьковском аэропорту сел самолет с гражданами Украины и иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля автобусы с эвакуированными отправились в Новые Санжары на Полтавщине для размещения на карантин в медицинском центре Нацгвардии.

Однако местные жители перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая в медицинском центре.

В Новые Санжары прибыли руководитель МВД Арсен Аваков, глава Национальной полиции Игорь Клименко, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Также в Новые Санжары вылетел Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вместе министром здравоохранения Зоряной Скалецкой.

По состоянию на 20 февраля в мире от коронавируса умерли 2128 человек. Количество случаев заражения в материковом Китае достигло 75 727, 16 526 человек излечились и выписаны из больниц.

По данным Минздрава, в Украине не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом COVID-19.

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Все по теме:

Китай, Эвакуация, Санаторий, Карантин, Премьер, Ухань, Алексей Гончарук, Новые Санжары.
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