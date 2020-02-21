Масленица в 2020 году: как праздновать по дням

Новости Украины:Эксперты расскажут вам о том, как правильно праздновать масленичную неделю по дням.

Масленица — один из величайших примеров успешного симбиоза народных и религиозных христианских традиций.

Каждый из дней масленичной недели особенный. У каждого есть свои цели и некий важный смысл. Главная цель этой недели — подарить людям много позитивной энергии и подготовить их к посту. Советы экстрасенсов помогут начать неделю на оптимистичной ноте, даже если будет много дел и забот на работе.

Когда начинается масленичная неделя и в чем ее суть

Каждый год она начинается в разное время. В 2020 году ее начало выпадает на 24 февраля. Понять смысл этого времени помогут история и религия. Дело в том, что после интеграции христианства в славянскую культуру оно не смогло полностью и бесповоротно заменить традиции, которым сотни лет.

Масленица изначально была праздником встречи весны, поэтому она справлялась в весеннее равноденствие. Чтобы не забывать древние традиции, праздник оставили, но приурочили его к началу Великого поста. Масленичная неделя — это время, когда можно вдоволь нагуляться, наесться вкусностей и повеселиться перед временем всестороннего воздержания.

Что означает каждый день Масленичной недели

Начинается неделя с Узкой Масленицы:

понедельник именуется "встречей": люди планировали праздничные гуляния, начинали печь блины и встречались с родственниками, помогали малоимущим и друг другу;

вторник был назван "заигрышами", потому что в этот день знакомились молодые, играли свадьбы, флиртовали и ходили на свидания. Постарайтесь посвятить 25 февраля чему-то подобному;

в среду принято было ходить по гостям, приносить с собой вкусную еду, блины. День назывался "смотринами", потому что в это время было принято знакомить зятя с тещей.

Далее на Масленичной неделе идут дни Широкой Масленицы:

начиналась она в четверг, который звали "разгуляй". Если в первые три дня люди работали, то в четверг все дела откладывались и начиналось самое большое веселье;

в пятницу тёща приходила в гости, а не принимала гостей. Зять должен был продемонстрировать все свое уважение к родителям невесты. День назывался "тещины вечерки". В наше время в этот день просто встречают всей семьей в веселой обстановке и общаются. Постарайтесь провести 28 февраля именно так;

в субботу, именуемую "золовками", невеста должна была дарить подарки незамужним родственницам;

в воскресенье совершаются проводы Масленичной недели. По сей день в воскресенье перед постом сжигается чучело, которое символизирует собой зиму. У православных верующих в этот день также отмечается Прощеное воскресенье.

Каждый конкретный день Масленичной недели не так важен, как общее настроение. Старайтесь в эти дни быть ближе к родственникам и от души повеселиться, ведь близятся сорок дней воздержания.

Не забудьте попросить прощения у близких в воскресенье и сами простить их нехорошие поступки в отношении себя. Пусть Масленичная неделя станет для вас ярким и позитивным временем. Поднять настроение в это время вам поможет методика холотропного дыхания. Делитесь с окружающими оптимизмом и не копите в себе негатив.