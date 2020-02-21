Что можно, а чего нельзя делать в субботу?

Новости Украины:Народные приметы и суеверия помогут провести этот день удачно и привлечь в жизнь благополучие.

Суббота для многих — первый выходной после трудовой недели, когда можно расслабиться и отдохнуть.

Субботний день находится во власти Сатурна, и энергетику этой планеты стоит использовать как для новых начинаний, так и для примирения с близкими. Эксперты рекомендуют познакомиться с субботними приметами, чтобы точно знать, какие действия приведут к успехам, а что делать не стоит во избежание казусов и неприятностей. Благодаря предостережениям и позитивным приметам получится изменить жизнь к лучшему и навсегда позабыть о неудачах.

Приметы-предостережения на субботу

Считается, что в субботу нельзя ничего делать сверх меры. Касается это и еды. Переедать в этот день — к бедам и проблемам со здоровьем. Как и выполнять те дела, на которые не хватает сил или умений.

По примете, в субботу нельзя давать денег в долг, иначе финансовая удача отвернется.

Считается, что суббота — не лучшее время для гаданий, особенно если за дело берется новичок без опыта. Влияние рассудительного Сатурна не приемлет ворожбы и легкомысленного отношения к своему предназначению.

Икание в субботу сулит новости и предвещает важные события, которые могут застать врасплох.

По примете, споткнуться в субботу правой ногой — к неприятностям, а также возможному предательству со стороны близких.

Сплетничать в субботу нельзя. Тем, кто распускает слухи, согласно примете, самим придется столкнуться с клеветой в свой адрес, а также потерять расположение окружения.

Позитивные приметы на субботу

Суббота — отличное время для кредитования. Примета гласит, что деньги, взятые в долг под проценты, отдавать будет легче.

В субботу приметы советуют начинать что-то новое, верить в успех и гнать прочь дурные мысли.

Согласно примете, планировать поездку лучше всего на субботний день, чтобы она прошла гладко и в пути не было никаких неприятностей. Удачной будет и поездка по делам, которые решатся без казусов.

Чихнуть в субботу — к приятным известиям, однако более точной примета будет, если обратить внимание на часы.

В новое жилье также лучше переезжать субботним днем. Поверье гласит, что в новом жилище будет комфортно и уютно, а домовой с радостью согласится на переезд и будет служить на новом месте верой и правдой.

Еще одна примета гласит, что именно в субботу нужно застилать постель свежим бельем. Это поможет избавиться от кошмарных сновидений и быстро набираться сил во время отдыха и сна.

Суббота — отличное время для примирения. Любые конфликты разрешаются в этот день быстро и безболезненно.

По поверьям, в субботу нужно обязательно угостить домашнюю скотину хлебом с солью, чтобы надои были высокими и животные не болели. Также в субботу купают сторожевых собак, чтобы те не пропускали грабителей и лучше чуяли.

Суббота — прекрасное время для привлечения материального изобилия. По примете, в этот день нужно бросить горсть овса за порог, чтобы деньги шли в дом. Такой ритуал можно повторять каждую субботу, чтобы финансовый поток не ослабевал.

В субботний день рождаются люди, которые будут отличными семьянинами. В этот день девушка, вышедшая замуж за избранника, рожденного в субботу, может быть уверена в семейном счастье и благополучии.

В субботу хороший клев, особенно если собираться на рыбалку после раската грома.

Суббота — отличное время для того, чтобы выбросить ненужный хлам. Вместе с ним из дома уходят проблемы, бедность и болезни.

Согласно примете, в субботу тем, кто споткнулся на правую ногу, повезет в личной жизни. Одинокие сердца смогут встретить любовь, а семейные пары обрести гармонию в отношениях.

Приметы, пришедшие к нам из глубины веков, и по сей день помогают справляться с трудностями, а также предупреждают об опасностях. Наши предки и в современном мире продолжают учить потомков обращать внимание на мелочи и жить в согласии с внешним миром. Благодаря их мудрости каждый сможет вовремя уйти с дороги, ведущей к проблемам, и выбрать путь к счастью и процветанию.