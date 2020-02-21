Минветеранов объявило конкурсы "на чрезвычайно важные и ответственные должности"

Новости Украины:Минветеранов объявило конкурс на должности специалистов по реформам.

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ объявило конкурс на 4 должности специалистов по вопросам реформ.

Об этом сообщает прессслужба ведомства в Telegram.

"Объявлены конкурсы на чрезвычайно важные и ответственные должности. Это 4 вакансии на специалистов по вопросам реформ", - говорится в сообщении.

Так, в министерстве ищут людей на должности: генерального директора Директората реабилитации, медицинского обеспечения и социальной реадаптации ветеранов, генерального директора Директората почтения памяти и формирования положительного образа ветерана, генерального директора Директората стратегического планирования, европейской интеграции и обеспечения взаимодействия с органами государственной власти, а также заместителя директора Директората - руководитель экспертной группы по вопросам предоставления статусов Директората социальной защиты.

"Убеждена, что такое предложение должно заинтересовать самих ветеранов, поэтому ждем в своих рядах", - отметила руководитель министерства Оксана Коляда.