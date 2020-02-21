Скачать
Пятница, 21.02.2020
Зеленский о протестах из-за возвращения украинцев из Уханя: Заказчики понесут наказание (Видео)
Зеленский о протестах из-за возвращения украинцев из Уханя: Заказчики понесут наказание (Видео)
Вице-президент ПА ОБСЕ: РФ подписала Минские соглашения и не выполняет
Вице-президент ПА ОБСЕ: РФ подписала Минские соглашения и не выполняет
Шахтер готов отправить самолет в Китай для эвакуации
Шахтер готов отправить самолет в Китай для эвакуации
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри приобретут домик в Малибу
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри приобретут домик в Малибу

Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных

Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
21:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Родительская суббота 22 февраля - это день особого поминовения усопших.

Православный мир поминает усопших в специально отведенные для этого дни. Завтра, 22 февраля, первой будет Вселенская родительская суббота, когда верующие смогут вознести молитвы Высшим Силам об упокоении душ близких людей.

Эта родительская суббота названа мясопустной из-за запрета на употребление мяса и мясной продукции. В этот день в церквях и храмах поминают всех крещеных верующих, и священнослужители призывают всех молитвами помочь душам обрести покой. 

Вечером 21 февраля и утром 22 февраля в церквях проводят великую панихиду (парастас), во время которой верующие просят Господа Бога явить всем умершим Свою милость. Людям, которые не смогли в этот день попасть в храм, разрешается помолиться об умерших родственниках дома. После службы принято посещать могилы родных.

В Мясопустную субботу обычно готовят блины. Первый блин оставляют перед иконой, второй - на подоконнике. Несколько блинов можно отнести в церковь или раздать беднякам.

22 февраля не рекомендуется работать, особенно если это отвлекает человека от молитвы и посещения храма. В этот день все свое внимание желательно уделить духовным вопросам.

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 февраляЧитать полностью

Родительскую субботу принято встречать в чистом доме, однако заниматься уборкой в этот день не стоит. Лучше навести порядок накануне.

В этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Нищих и обездоленных, которые принимают от вас деньги или продукты, нужно попросить помолиться за усопших.

22 февраля запрещено злоупотреблять спиртным. Нет ничего хуже, чем прийти на кладбище в пьяном виде.

В этот день не следует сажать растения, поскольку они, как считается, будут плохо расти и не дадут плодов.

Кроме того, в Мясопустную субботу не следует ругаться, сквернословить и рукоприкладствовать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Традиции, Обряды, 22 февраля, Что нельзя делать, Родительская суббота, Родительская суббота 2020, Как помянуть покойных.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков предположил, кто стоит за протестами в Новых Санжарах
02 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 февраля
03 Беспорядки в Новых Санжарах: что сейчас происходит в поселке
04 Маникюр 2020: весенние тренды нейл-арта (Фото)
05 Маленькая кухня: как эффективно использовать подоконник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: боевики опять пустили в ход тяжелые минометы
День в ООС: боевики опять пустили в ход тяжелые минометы
Яценюк - Путину: Мы - не &quot;единый народ&quot;
Яценюк - Путину: Мы - не "единый народ"
Новый кнопкодав: В Раде еще один нардеп погорел на &quot;не личном&quot; голосовании
В Раде еще один нардеп погорел на "не личном" голосовании
Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь