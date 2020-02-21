Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных

Новости Украины:Родительская суббота 22 февраля - это день особого поминовения усопших.

Православный мир поминает усопших в специально отведенные для этого дни. Завтра, 22 февраля, первой будет Вселенская родительская суббота, когда верующие смогут вознести молитвы Высшим Силам об упокоении душ близких людей.

Эта родительская суббота названа мясопустной из-за запрета на употребление мяса и мясной продукции. В этот день в церквях и храмах поминают всех крещеных верующих, и священнослужители призывают всех молитвами помочь душам обрести покой.

Вечером 21 февраля и утром 22 февраля в церквях проводят великую панихиду (парастас), во время которой верующие просят Господа Бога явить всем умершим Свою милость. Людям, которые не смогли в этот день попасть в храм, разрешается помолиться об умерших родственниках дома. После службы принято посещать могилы родных.

В Мясопустную субботу обычно готовят блины. Первый блин оставляют перед иконой, второй - на подоконнике. Несколько блинов можно отнести в церковь или раздать беднякам.

22 февраля не рекомендуется работать, особенно если это отвлекает человека от молитвы и посещения храма. В этот день все свое внимание желательно уделить духовным вопросам.

Родительскую субботу принято встречать в чистом доме, однако заниматься уборкой в этот день не стоит. Лучше навести порядок накануне.

В этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Нищих и обездоленных, которые принимают от вас деньги или продукты, нужно попросить помолиться за усопших.

22 февраля запрещено злоупотреблять спиртным. Нет ничего хуже, чем прийти на кладбище в пьяном виде.

В этот день не следует сажать растения, поскольку они, как считается, будут плохо расти и не дадут плодов.

Кроме того, в Мясопустную субботу не следует ругаться, сквернословить и рукоприкладствовать.