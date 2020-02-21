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В здании госпредприятия "Укроборонсервис" провели обыск

В здании госпредприятия "Укроборонсервис" провели обыск
22:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Прокуроры провели обыск в здании государственного предприятия "Укроборонсервис".

В комплексе зданий государственного предприятия "Укроборонсервис" проведен обыск в рамках расследования уголовного дела о присвоении имущества, сообщает Офис генерального прокурора.

"Офис генерального прокурора с привлечением специалистов внутреннего аудита ГК "Укроборонпром" провел обыск в комплексе зданий дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" - ГП "Укроборонсервис", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

В сообщении отмечается, что уголовное производство открыто по ч.2 ст.367 (служебная халатность), ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

По данным следствия, должностные лица ГП "Укроборонсервис" при осуществлении организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, могли причинить государству существенные убытки.

В свою очередь пресс-служба ГК "Укроборонпром" подтвердила, что на предприятии "Укроборонсервис", входящем в государственный концерн, были проведены обыски.

"Следственные действия проводились по результатам данных служебных расследований, проведенных новым руководством "Укроборонпрома" в конце прошлого года. Служебное расследование выявило существенные злоупотребления бывшим руководством предприятия в течение 2017-2019 годов", - сказано в сообщении.

В госконцерне добавили, что результаты служебного расследования были переданы в правоохранительные органы. "Укроборонсервис" способствует всем расследованиям злоупотреблений предыдущих руководителей компании. Во время десятичасового обыска руководство и сотрудники компании всесторонне способствовали работе следователей и прокуроров в проведении следственных действий", - подчеркнули в "Укроборонпроме".

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Обыск, Укроборонсервис, Офис Генпрокурора.
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