Прокурор требует 13 лет тюрьмы для "экс-министра здравоохранения Крыма"

Новости Украины:Петра Михальчевского могут посадить на 13 лет за госизмену.

Прокурор просит суд назначить бывшему «министру здравоохранения Крыма» Петру Михальчевскому, которого обвиняют в государственной измене, наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко.

По ее словам, об этом прокурор заявил вчера во время судебного заседания в Днепровском районном суде Киева.

«По статье «государственная измена» ходатайствовали о назначении обвиняемому 13 лет лишения свободы», - сказала Диденко.

Следующее судебное заседание состоится 7 апреля, тогда защита Михальчевского представит свою позицию.

Напоминаем, Михайльчевский возглавлял оккупационное министерство несколько месяцев в 2014 году, а затем переехал в Киев.

В начале января 2018 года сотрудники СБУ задержали его в Киеве.

Во время обыска оперативники СБУ изъяли у Михальчевского паспорт гражданина РФ, «служебное удостоверение» за подписью так называемого «главы Крыма» Сергея Аксёнова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту совершения Михальчевским уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.